4 de noviembre de 2026 Inicio
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Pymes relativizan el anuncio del Gobierno y advierten por los embargos ya trabados

La resolución publicada este martes le encomienda a ARCA suspender hasta el 30 de junio de 2027 el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal. "Tenemos que atender la situación de las empresas que ya tienen sus cuentas afectadas", explican desde el sector.

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Las pymes se refirieron al anuncio de Luis Caputo en la UIA. 

Las pymes se refirieron al anuncio de Luis Caputo en la UIA. 

Luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, en la 32º Conferencia Industrial de la UIA sobre el freno a los embargos pymes por 180 días, desde el sector celebraron la medida pero advirtieron que llegan "golpeadas" y "si queremos seguir trabajando necesitamos la posibilidad de operar".

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La resolución publicada el martes le encomienda a ARCA la suspensión de hasta el 30 de junio de 2027 el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. Dicha decisión alcanza a las pymes que tenían el Certificado MiPyME vigente al 29 de octubre y también contempla a pequeños contribuyentes, según los criterios que deberá establecer el organismo.

En ese sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, planteó que "suspender los nuevos embargos es una medida que veníamos reclamando, pero también tenemos que atender la situación de las empresas que ya tienen sus cuentas afectadas. Una pyme con la cuenta embargada tiene dificultades para pagar salarios, comprar insumos y sostener la producción. Si queremos que esas empresas sigan trabajando y puedan cumplir con sus obligaciones, necesitan recuperar la posibilidad de operar”.

Para la asociación hay un dato importante a tener en cuenta: la resolución no dispone el levantamiento automático de los embargos que ya están trabados. "Para una empresa que tiene la cuenta bloqueada, que el Estado deje de aplicar nuevos embargos puede ser un alivio. No significa, por sí solo, que pueda volver a disponer de su dinero", detallaron.

Los números del deterioro pyme

El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) explicó en su primer informe de Estrés Industrial, entre diciembre de 2023 y julio de 2026, que la industria manufacturera perdió 108.522 puestos de trabajo registrados.

En dicho período, el sector registró una reducción neta de 4.424 empleadores, mientras que el 57% de esa pérdida se concentró en el último año.

El informe de IPA también incorpora datos del INDEC sobre la capacidad instalada: en agosto, la industria trabajó al 58,5 por ciento de su potencial. Es decir que más del 40 por ciento de la capacidad productiva quedó sin utilizar.

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