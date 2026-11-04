4 de noviembre de 2026 Inicio
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El Gobierno confirmó que habrá dos cadenas nacionales por la visita del papa León XIV: cuándo serán

Se emitirán las palabras del presidente Javier Milei y el Papa en el Palacio Libertad y la ceremonia religiosa en el Monumento de los Españoles.

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El presidente Javier Milei junto al papa León XIV.

El presidente Javier Milei junto al papa León XIV.

Finalmente, el Gobierno confirmó que habrá dos cadenas nacionales por la visita del papa León XIV, que serán el domingo 8 de noviembre, día del arribo del Santo Padre y el lunes 9, cuando tendrá lugar la misa en el Monumento de los Españoles.

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Desde Casa Rosada se detalló que el domingo se emitirán las palabras del presidente Javier Milei y el Papa desde el Palacio Libertad, a las 19:00. El lunes, se transmitirá desde las 11:30 la ceremonia religiosa.

El mandatario recibirá al Pontífice en el Aeroparque, participará de la misa en el Monumento a los Españoles y encabezará la ceremonia de despedida en Ezeiza.

La visita apostólica contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, trabajadores, comunidades religiosas y jóvenes. Karina Milei y Diego Santilli liderarán las comitivas nacionales en Córdoba y Luján, respectivamente. La Casa Rosada, a través de la Dirección General de Ceremonial, está enviando invitaciones a los gobernadores de todas las provincias, a legisladores nacionales de distintos bloques, a miembros del Poder Judicial y al cuerpo diplomático acreditado en el país.

Máximo Ariel Jurcinovic, sacerdote argentino y director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), ya había confirmado a C5N que el Papa León XIV tendría un encuentro protocolar con Javier Milei como segunda actividad oficial de su visita. A su vez, el canciller Pablo Quirno confirmó que la agenda oficial de León XIV incluirá la recepción en Aeroparque y un encuentro en Casa Rosada, además de la misa en el Monumento a los Españoles: “El Presidente estará en la misa del Monumento a los Españoles”.

Fuerte mensaje de la Iglesia

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, envió este martes un contundente mensaje al Gobierno en el marco de la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina, fijada para el próximo domingo.

En declaraciones radiales, el prelado de La Rioja fijó postura frente al modelo oficial y expuso la brecha social. Durante la entrevista, el obispo aseveró: "Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino".

El líder eclesiástico apuntó contra la falta de contención estatal para los vulnerables. Sobre esta problemática, Braida subrayó que hay "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande" e insistió en la urgencia de generar fuentes de trabajo.

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