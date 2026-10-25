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¿Romance confirmado? Quién sería la nueva pareja de Jennifer Lopez

Una serie de encuentros recientes volvió a poner en discusión el presente amoroso de la cantante y actriz estadounidense.

Romance en puerta

Romance en puerta, ¿quién sería la nueva pareja de Jennifer Lopez?

Glamour
  • Jennifer Lopez quedó envuelta en rumores sobre una nueva relación sentimental.
  • La cercanía con un actor durante el rodaje de una comedia romántica despertó comentarios.
  • Una reciente aparición en Los Ángeles reavivó las especulaciones.
  • Ambos habían negado estar juntos en una entrevista realizada en junio.

Después de sus últimas relaciones sentimentales, Jennifer Lopez podría estar comenzando una nueva historia, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales. La cantante y actriz estadounidense quedó envuelta en rumores de romance con Brett Goldstein, el actor británico que ganó popularidad por su papel en la serie Ted Lasso. Las versiones empezaron a circular mientras compartían el rodaje de una comedia romántica y volvieron a tomar fuerza tras un encuentro reciente en Los Ángeles.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
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Jennifer Lopez fue vinculada sentimentalmente con el actor Brett Goldstein.

Jennifer Lopez fue vinculada sentimentalmente con el actor Brett Goldstein.

De acuerdo con información publicada por Page Six, una fuente cercana a los actores sostuvo que ambos tendrían un vínculo informal, sin compromisos ni intenciones de hacerlo público por el momento. Ninguno de los dos confirmó esa versión, pero sus apariciones recientes alimentaron las especulaciones sobre una posible relación.

Uno de los episodios que reavivó los comentarios ocurrió el 16 de octubre, cuando Lopez y Goldstein fueron vistos al llegar y retirarse juntos de una fiesta en Los Ángeles. Según la fuente citada, los dos disfrutarían de compartir salidas, restaurantes y eventos sociales. También señaló que el actor británico tendría más afinidad con ese tipo de planes públicos que Ben Affleck, el exmarido de la artista. Sin embargo, estas versiones todavía no fueron respaldadas por declaraciones de los protagonistas.

Cuales son los rumores de pareja entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein

Los primeros comentarios sobre una posible relación surgieron durante el rodaje de Office Romance, una comedia romántica de Netflix en la que ambos comparten protagonismo. La cercanía entre los actores durante el trabajo y las actividades de promoción despertó las versiones sobre una conexión que podría ir más allá de la ficción. Aun así, hasta el momento no hay pruebas públicas que permitan confirmar un romance.

Ambos comparten protagonismo en Office Romance, una comedia romántica de Netflix.

Ambos comparten protagonismo en Office Romance, una comedia romántica de Netflix.

En junio, durante una entrevista con el programa estadounidense Today, los dos se refirieron con humor a las especulaciones. “Nunca hay un momento en el que me vean con alguien o trabaje con alguien y no me relacionen sentimentalmente con esa persona”, comentó Jennifer Lopez, al explicar cómo suelen surgir versiones sobre su vida privada. Goldstein respondió entre risas: “Creo que eso es lo que ocurre cuando estás cerca de ella”. En esa misma charla, la cantante recordó que también había sido vinculada con otras figuras de Hollywood, como Kevin Costner.

En aquella oportunidad, ambos negaron estar saliendo, pero las nuevas versiones volvieron a poner el tema sobre la mesa meses después. Por ahora, la supuesta relación entre Lopez y Goldstein se mantiene en el terreno de los rumores, sin una confirmación de los involucrados. Mientras tanto, sus apariciones y el vínculo que construyeron durante el rodaje siguen despertando curiosidad entre quienes siguen de cerca la vida sentimental de la artista.

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