25 de octubre de 2026 Inicio
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Un importante conductor de TV británico atacó a Franco Colapinto por ser argentino y Alpine salió a respaldarlo

Jeremy Clarkson vinculó la sanción del piloto argentino en el Gran Premio de Estados Unidos con su nacionalidad. La escudería francesa tomó distancia de sus declaraciones y el representante del pilarense las calificó de inaceptables.

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Presentador britanico atacó a Franco Colapinto por ser argentino y Alpine salió a respaldarlo

Presentador britanico atacó a Franco Colapinto por ser argentino y Alpine salió a respaldarlo

El presentador británico Jeremy Clarkson quedó en el centro de una polémica tras realizar un comentario sobre Franco Colapinto durante una entrevista con Sky Sports F1, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos. Sus palabras generaron el rechazo del entorno del piloto argentino y llevaron a Alpine a aclarar públicamente que esas expresiones no representan los valores del equipo.

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La controversia se produjo cuando Clarkson, exconductor del programa Top Gear, se refirió a la penalización que recibió Colapinto para la carrera en el Circuito de las Américas, en Austin. “Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso”, afirmó durante la transmisión, en una alusión que generó fuertes críticas.

La referencia también remitió a un episodio conflictivo ocurrido en 2014, cuando Clarkson viajó a la Patagonia para grabar un especial de Top Gear. En aquella oportunidad, el Porsche que conducía tenía una patente, H982 FKL, que fue interpretada como una provocación vinculada con la Guerra de Malvinas. La producción negó que la matrícula hubiera sido elegida con esa intención y terminó abandonando el país tras una serie de incidentes.

La respuesta de Alpine y el representante de Colapinto

Luego de la repercusión de los dichos, Alpine difundió un comunicado en el que se distanció de las declaraciones realizadas por uno de sus invitados en Austin. La escudería francesa sostuvo que se trató de una opinión personal que no coincide con sus principios de respeto y convivencia, y ratificó su respaldo al piloto argentino: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

La respuesta también llegó de parte de Jamie Campbell-Walter, representante de Colapinto, quien cuestionó públicamente las palabras del británico. “Los comentarios de Jeremy Clarkson sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1, independientemente de quién las haga o de si se pretendían como una broma”, expresó.

Campbell-Walter remarcó además la importancia de sostener el respeto dentro de la categoría y advirtió sobre la contradicción de promover conductas responsables mientras se toleran comentarios de ese tipo por parte de figuras públicas.

La sanción que motivó la intervención de Clarkson no está relacionada con la nacionalidad de Colapinto. El argentino recibió diez puestos de penalización por el uso de una cuarta unidad de electrónica de control durante la temporada. Tras finalizar 14° en la clasificación, quedó relegado al fondo de la grilla para la carrera en Austin.

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