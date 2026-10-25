Es albañil, se hizo viral por cantar en una obra y ahora sueña con tener su banda: quien es Se viralizó por cantar mientras trabajaba como albañil en Entre Ríos y llegó a Luzu TV. Tras perder su empleo, busca abrirse camino en la música. Por Agregar C5N en









Facundo Molina se hizo viral por cantar en una obra en construcción y ahora sueña con formar su propia banda de cumbia.

Cómo surgió el video que superó las 200.000 reproducciones.

Qué pasó después de su visita a los estudios de Luzu TV.

Por qué se quedó sin trabajo en la construcción.

Cuál es el proyecto musical con el que quiere comenzar una nueva etapa. Es albañil, se hizo viral por cantar en una obra y ahora sueña con tener su banda: es un joven entrerriano que conquistó las redes sociales con su voz mientras trabajaba en la construcción. Tras llegar a Luzu TV y perder su empleo, busca una oportunidad para dedicarse profesionalmente a la música. quien es

Según contó a Elonce, la idea original era que su compañero protagonizara la grabación. Sin embargo, cuando vio que se agachaba para recoger un casco, creyó que se había olvidado la letra y decidió seguirlo con su voz.

Lo que parecía una simple broma entre compañeros terminó convirtiéndose en un video que superó las 200.000 reproducciones y recibió numerosos comentarios de usuarios sorprendidos por su talento. La viralización les permitió ganar popularidad en internet. A partir de ese momento, comenzaron a recibir mensajes y comentarios de personas interesadas en escucharlos cantar.

Así es la historia viral del albañil que quiere tener su banda Facundo Molina es un joven entrerriano que trabajaba en la construcción cuando una interpretación musical improvisada lo convirtió en protagonista de un fenómeno viral. Su participación en el video surgió casi por casualidad, durante una jornada compartida con Lautaro, un compañero que también disfrutaba cantar.

al La grabación superó las 200.000 reproducciones y abrió una puerta inesperada: ambos trabajadores fueron invitados a los estudios de Luzu TV, donde pudieron mostrar su talento ante una audiencia mucho más amplia. Sin embargo, el reconocimiento llegó en medio de un cambio importante en su vida. Molina contó que fue despedido de la obra en la que trabajaba y decidió aprovechar la repercusión para explorar nuevas oportunidades laborales vinculadas con su pasión por la música.

Lejos de abandonar sus aspiraciones, comenzó a evaluar las propuestas que recibió después de hacerse conocido en las redes sociales. Su objetivo es encontrar una oportunidad que le permita trabajar de algo que disfruta desde hace años. Su principal objetivo es formar una banda de cumbia y presentarse en cumpleaños, eventos privados y boliches. De esa manera, espera transformar el reconocimiento en redes sociales en una actividad laboral estable. La repercusión también les abrió las puertas de Luzu TV, el canal de streaming conducido por Nico Occhiato, donde ambos pudieron compartir su historia y mostrar sus interpretaciones. View this profile on Instagram