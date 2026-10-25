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Look natural: así fue el estilo "verde bosque" que lució Kate Middleton y causó furor

La princesa de Gales volvió a demostrar su estilo clásico durante un encuentro que reunió a figuras destacadas de la realeza.

Así fue el estilo verde bosque que lució Kate Middleton y causó furor.

Así fue el estilo "verde bosque" que lució Kate Middleton y causó furor.

Vanitatis
  • Kate Middleton participó de una recepción oficial junto a la familia real.
  • La princesa eligió una propuesta sobria y elegante.
  • Los detalles del conjunto mantuvieron una misma línea.
  • Un accesorio sumó un guiño a la historia familiar.

Los compromisos oficiales de la realeza británica también son una oportunidad para conocer las elecciones de moda de sus integrantes. En esta ocasión, Kate Middleton se destacó durante la recepción del sultán de Omán, Haitham bin Tarik, quien llegó al Reino Unido para una visita de Estado de tres días. La princesa de Gales acompañó al príncipe Guillermo y a los reyes Carlos III y Camila en la ceremonia de bienvenida, que se realizó en el Castillo de Windsor.

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Así fue el look que lució Kate Middleton durante la recepción del sultán de Omán.

Así fue el look que lució Kate Middleton durante la recepción del sultán de Omán.

Para la ocasión, Kate apostó por el verde bosque, un tono sobrio que le dio protagonismo a su conjunto sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios. La elección se destacó por su elegancia y por una combinación de prendas y complementos que mantuvieron una misma línea estética. Así, la princesa volvió a mostrar cómo los colores clásicos pueden convertirse en los grandes protagonistas de un look formal.

El atuendo también se diferenció del que eligió Camila, quien optó por un conjunto completamente rojo. La reina combinó un abrigo de Fiona Clare con un sombrero de Philip Treacy, en una propuesta monocromática que recordó algunas de las elecciones más características de Isabel II. Frente a esa apuesta intensa, Kate eligió una alternativa más discreta, pero igual de cuidada.

Como fue el look verde bosque de Kate Middleton

La pieza central del conjunto de Kate Middleton fue un abrigo verde bosque de corte recto y entallado, con una silueta lápiz que aportó estructura a la figura. El diseño acompañó el carácter formal de la recepción y se convirtió en el elemento principal de su vestuario. La elección del color, además, permitió lograr una imagen clásica y elegante, ideal para una ceremonia de estas características.

Así fue el look que lució Kate Middleton durante la recepción del sultán de Omán.

Así fue el look que lució Kate Middleton durante la recepción del sultán de Omán.

La princesa completó el atuendo con un tocado a tono, un detalle que mantuvo la armonía del conjunto. Sin embargo, uno de los accesorios más significativos fue el broche que lució en la solapa: una joya que perteneció a Diana de Gales. De esta manera, el look sumó un componente familiar y simbólico que acompañó la sobriedad de las prendas.

La agenda de la visita de Estado continuó con una cena de gala prevista en el St George's Hall, en Windsor, con la presencia de los reyes y los príncipes de Gales. En ese contexto, la elección de Kate volvió a mostrar una fórmula que combina elegancia, tradición y detalles personales. El verde bosque, el abrigo entallado y la joya heredada de Diana conformaron una propuesta en la que cada elemento tuvo su lugar.

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