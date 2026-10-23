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Julieta Prandi destapó lo que Ortega le habría ocultado sobre Josefina Lynch y lanzó una dolorosa confesión: "Lo que viví.."

La conductora rompió el silencio tras regresar de Brasil y reveló qué descubrió sobre los encuentros entre el músico y la cantante. Además, expuso el acuerdo que mantenían como pareja.

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Me enteré por Josefina que había estado tres días y no uno con Emanuel”, expresó Prandi, dejando en evidencia su sorpresa por la información que salió a la luz. “Fue tan clara y detallista Josefina”, agregó, y reconoció que sus declaraciones la sorprendieron.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando la modelo hizo referencia a uno de los acuerdos que mantenía con su expareja. “Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar”, aseguró.

Captura: web

Captura: web

En ese sentido, explicó por qué la sinceridad era un aspecto fundamental de su relación: “Después de todo lo que viví quería total sinceridad”.

Sus palabras dejaron entrever una posible contradicción entre lo que ella sabía sobre las visitas de Lynch al estudio y lo que posteriormente escuchó en televisión. No obstante, evitó precisar qué le había dicho Emanuel Ortega sobre esos encuentros.

Julieta Prandi habló de Josefina Lynch y del acuerdo que mantenía con Emanuel Ortega

Con respecto a las declaraciones de Josefina Lynch, Prandi dejó en claro que no esperaba ningún tipo de consideración especial por parte de la cantante. “Ella no me debe respeto ni nada”, sostuvo.

Además, deslizó una particular reflexión sobre la decisión de Lynch de contar públicamente sus encuentros con el músico. Según consideró, la cantante “tenía ganas de hablar”, en alusión a la entrevista en la que reveló que había pasado tres días en el estudio de Ortega.

Por último, la conductora se mostró dolida por el final de la relación y reconoció que necesita tiempo para atravesar el duelo. “Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté”, expresó.

Aunque prefirió no profundizar en los motivos que desencadenaron la ruptura, cerró con una contundente frase que dejó más interrogantes que respuestas sobre el verdadero motivo de la separación: “Emanuel y yo sabemos lo que pasó”.

Cabe recordar que Josefina Lynch rompió el silencio en LAM y reveló detalles de sus encuentros con Emanuel Ortega. Según contó, fue Ana Paula Dutil, expareja del músico, quien los puso en contacto para que pudiera grabar una canción en su estudio. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue que estuvieron juntos durante tres días, de viernes a domingo, algo que Julieta Prandi desconocía. Pese a las especulaciones, la cantante negó cualquier vínculo romántico y aseguró que los encuentros fueron exclusivamente profesionales.

Josefina Lynch vía Instagram.

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