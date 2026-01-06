Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene Quién es la compañera de trabajo con la que Roly Serrano inició una relación tras el trágico accidente que estuvo a punto de costarle la vida. + Seguir en







El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano inició una nueva etapa personal tras recuperarse de un grave accidente.

El actor confirmó su noviazgo con Candelaria Vicente, productora teatral de 26 años.

La relación surgió durante su proceso de rehabilitación y ya lleva varios meses.

Ambos mantienen perfil bajo, aunque se los vio juntos en eventos sociales. Luego de superar un grave accidente automovilístico que puso en riesgo su vida, Roly Serrano vuelve a ocupar un lugar en la agenda mediática por un motivo ligado a su vida personal y marcado por la esperanza. El actor atravesó un extenso y complejo proceso de recuperación en los últimos meses y, en este nuevo escenario, decidió abrirse nuevamente al amor, iniciando una etapa mucho más luminosa en lo emocional.

La información fue revelada por la periodista Noelia Santone en el programa Infama, donde se confirmó que Serrano comenzó una relación sentimental con una mujer 44 años menor. Se trata de Candelaria Vicente, una productora teatral de 26 años, con quien el vínculo se afianzó durante el período de rehabilitación del actor. Con el paso del tiempo, la cercanía y el acompañamiento mutuo dieron lugar a un noviazgo que ya lleva varios meses.

Roly Serrano Redes sociales Si bien ambos eligieron mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas, la relación se encuentra plenamente integrada a su entorno más cercano. En las últimas semanas, se los vio juntos y muy cómplices en distintos eventos sociales, entre ellos el casamiento de Fernando “Coco” Sily, una aparición que refleja el buen momento personal que atraviesa el actor en esta nueva etapa de su vida.

Quién sería la nueva pareja de Roly Serrano y por qué llama la atención su edad Luego de atravesar un complejo proceso de recuperación tras un grave accidente automovilístico ocurrido en 2024, Roly Serrano vuelve a ocupar el centro de la escena con una noticia ligada a la celebración de la vida y el amor. El actor argentino, de 70 años, confirmó su noviazgo con Candelaria Saldaño Vicente, una joven profesional con quien comparte la convivencia y distintos proyectos laborales durante la actual temporada teatral en Villa Carlos Paz.

Candelaria, de 26 años, es licenciada en teatro y se desempeña como productora y actriz en Córdoba. El vínculo entre ambos surgió dentro del ámbito artístico local, mientras Serrano desarrollaba su unipersonal y ella cumplía tareas de producción. Ese primer contacto profesional, en el marco del regreso del actor a los escenarios, derivó en una relación sólida que él mismo definió como “un premio de Dios”.