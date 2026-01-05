Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti Este lunes se lanzó el adelanto oficial de la película producida por Andy y Bárbara Muschietti. El film, dirigido por Kirill Sokolov, llegará a los cines en marzo de 2026. Por + Seguir en







Este lunes se conoció el primer tráiler oficial de Te van a matar (They Will Kill You), la película producida por Andy y Bárbara Muschietti, referentes del cine de género a nivel internacional. El largometraje marca el debut cinematográfico de Nocturna, la productora fundada por los hermanos argentinos a comienzos de 2024.

Embed - Te van a matar | Tráiler Oficial | Subtitulado La dirección está a cargo de Kirill Sokolov, realizador ruso que llamó la atención con Why Don’t You Just Die?, y el elenco reúne a Zazie Beetz, Tom Felton y Patricia Arquette, junto a Myha’la y Heather Graham. La película tiene previsto su estreno en marzo de 2026.

El adelanto presenta un clima de suspenso desde el primer plano. La historia sigue a una mujer que acepta un trabajo aparentemente rutinario en un antiguo edificio de Nueva York. Pronto descubre que el lugar arrastra un historial de desapariciones y que cada pasillo esconde una amenaza. El hotel, casi un personaje más, se convierte en el escenario de una lucha desesperada por la supervivencia.

Con una puesta en escena cuidada y una estética oscura, el tráiler deja en claro el tono del film: suspenso constante, violencia latente y una sensación de peligro que no da respiro. A medida que la protagonista se interna en el edificio, los secretos y los fenómenos perturbadores comienzan a salir a la superficie.

Te van a matar inició su desarrollo a mediados de 2024. New Line participa como socia del proyecto, mientras que Warner Bros. Pictures se encargará de la distribución internacional. Con este lanzamiento, los Muschietti refuerzan su apuesta por el terror y confirman su intención de seguir produciendo historias de alto impacto desde Nocturna.