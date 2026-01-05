5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Este lunes se lanzó el adelanto oficial de la película producida por Andy y Bárbara Muschietti. El film, dirigido por Kirill Sokolov, llegará a los cines en marzo de 2026.

Por
Se conoció el tráiler de Te van a matar
Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Este lunes se conoció el primer tráiler oficial de Te van a matar (They Will Kill You), la película producida por Andy y Bárbara Muschietti, referentes del cine de género a nivel internacional. El largometraje marca el debut cinematográfico de Nocturna, la productora fundada por los hermanos argentinos a comienzos de 2024.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.
Te puede interesar:

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Embed - Te van a matar | Tráiler Oficial | Subtitulado

La dirección está a cargo de Kirill Sokolov, realizador ruso que llamó la atención con Why Don’t You Just Die?, y el elenco reúne a Zazie Beetz, Tom Felton y Patricia Arquette, junto a Myha’la y Heather Graham. La película tiene previsto su estreno en marzo de 2026.

El adelanto presenta un clima de suspenso desde el primer plano. La historia sigue a una mujer que acepta un trabajo aparentemente rutinario en un antiguo edificio de Nueva York. Pronto descubre que el lugar arrastra un historial de desapariciones y que cada pasillo esconde una amenaza. El hotel, casi un personaje más, se convierte en el escenario de una lucha desesperada por la supervivencia.

Con una puesta en escena cuidada y una estética oscura, el tráiler deja en claro el tono del film: suspenso constante, violencia latente y una sensación de peligro que no da respiro. A medida que la protagonista se interna en el edificio, los secretos y los fenómenos perturbadores comienzan a salir a la superficie.

Te van a matar inició su desarrollo a mediados de 2024. New Line participa como socia del proyecto, mientras que Warner Bros. Pictures se encargará de la distribución internacional. Con este lanzamiento, los Muschietti refuerzan su apuesta por el terror y confirman su intención de seguir produciendo historias de alto impacto desde Nocturna.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Brigitte Bardot deslumbró durante décadas a los espectadores.

De qué murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés

Tras abandonar su carrera, Brigitte Bardot se dedicó a la defensa de los animales 

A los 91 años, murió la actriz francesa Brigitte Bardot

Una batalla tras otra, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue una de las más aclamadas por la crítica y el público general.

Cuáles fueron las mejores películas del 2025 según IMDb: las 10 elegidas

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

Rating Cero

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

últimas noticias

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: Este es nuestro hemisferio

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

Hace 10 minutos
Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Hace 22 minutos
Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

¿Nicolás Maduro puede ser condenado a muerte en Estados Unidos?

Hace 23 minutos
play
Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Hace 44 minutos
play
Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Hace 49 minutos