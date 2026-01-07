7 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 8 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La claridad como reflejo automático en asuntos emocionales les hace resolver un problema. Se gesta una ilusión interna con respecto a una persona del pasado afectivo. Manéjense con prudencia. Los tiempos cambian, las personas cambian, todo evoluciona y es bueno proponerse que sea para mejor.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sorprendente jornada con soluciones que llegan en este momento inesperado. Esto debiera abrir las mentes y los corazones para comprender que las instancias del Universo son propias de él y que tenemos siempre que tener la esperanza frente a la concreción de las cosas esperadas y deseadas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Eviten tener altercados con las personas del entorno afectivo, traten de mantener la calma y no afectar las relaciones. Hay cosas que hay que dejar pasar así como también hay cosas que no se deben hacer. Crecer juntos, saber tolerarse. Los asuntos laborales con algo de mejoría. Sepan esperar.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Expectativa cumplida en el plano laboral, de todas maneras todavía manéjense prudentemente dadas las circunstancias. Aprender a pedir es algo que nos puede ayudar mucho, dense la posibilidad de pedir cuando las emociones están movilizadas. Es bueno poder mostrarse como se es.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Logran plasmar sus proyectos en breve gracias a la perseverancia. Los tiempos llegan, consideren la posibilidad de permitirse sentir. Los estados anímicos aparecen aunque no queramos, pero sepamos que podemos modificarlos. Valorar las buenas cosas que nos van pasando, ser agradecido.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy sienten que pueden mirar en el horizonte futuro el ejercicio de nuevas actividades. Ganas de planificar emprendimientos o salidas más prometedoras. Procuren en días con baja de ánimos tener en mente recuerdos exitosos, situaciones de las que salieron airosos, para no olvidar que tienen fuerza indiscutible.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las cosas no son porque sí, es una verdad que tenemos que tener presente todos. Sean sinceros con ustedes mismos para poder sacar a luz lo que sienten. Sólo uno sabe lo que sufre o lo que disfruta, respetarse es respetar a todos. Movimiento de papeles que podrían arribar pronto a buen término.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La tenacidad y la inteligencia hoy a flor de piel para sus actividades. A veces perdemos por un lado pero ese sacrificio genera seguramente un éxito por otro. El amor trayendo más unión y alivio. Sentirán que es mejor minimizar y no exagerar a la hora de enfrentar los problemas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrán oportunidad de salir de problemas que los aquejan en el plano de la salud tanto física como emocional. Todo se puede lograr en la vida, hoy es un día que lo demuestra. El amor con ansias de poder dar más y de recibir más. Ampliar las expectativas y darse el lugar, siempre hay tiempo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Esperen pacientemente, hoy podrán recibir la noticia que desean en el plano de las actividades. Coincidir no es fácil, no se debería dejar pasar por alto algo tan importante con quienes convivimos. La amabilidad también es necesaria en las parejas y las familias. Capricornianos, las finanzas con mejoría esperada.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hay veces en las que el ciento por ciento de uno es puesto en un objetivo, pero no olvidarse de volver a colocar las cosas donde se debe. Los tiempos difíciles que estamos viviendo, no debieran llevarnos a la alteración constante. Cuiden los nervios. Las parejas con ansias de relajar.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Estado de emoción profunda por cuestión afectiva. Dialogan profundo y plantean sus necesidades. Día ideal para ser escuchados. Proyecto laboral en el que podrían estar incluidos, sabrán distinguir las conveniencias. Día para analizar y mirar un poco los logros y los aciertos.

