Gran Hermano vivió un tenso momento en un intercambio entre Brian Sarmiento y Santiago del Moro: qué pasó

El reality quedó marcado por un fuerte cruce televisivo tras la salida del exfutbolista, con cuestionamientos sobre su vida familiar y una respuesta que generó debate público.

El programa Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena después de un fuerte intercambio entre el exparticipante Brian Sarmiento y el conductor Santiago del Moro , en un momento donde la emoción y la tensión dominaron el estudio. Luego de su eliminación del reality, el exfutbolista fue consultado por el conductor sobre la polémica alrededor de la relación con sus hijas , un tema que se convirtió en uno de los focos principales de su participación.

El cruce comenzó cuando Del Moro puso sobre la mesa una diferencia que, según él, había observado entre las dos etapas de Sarmiento dentro del programa. “En esta segunda entrada empezaste a nombrar mucho a tus hijas y desde afuera se sentía forzado” , lanzó el conductor, generando un silencio incómodo en el ambiente. La frase abrió un debate sobre las emociones mostradas dentro de la casa y la manera en que el público interpreta las historias personales.

“Soy papá y para mí lo más importante en mi vida son mis hijas y después el resto” , afirmó Santiago del Moro durante la conversación. Luego profundizó su cuestionamiento y le preguntó a Brian si en algún momento había pensado en tomar un avión para reencontrarse con ellas: “¿Nunca te agarró decir ‘me tomo un avión, las voy a ver, quiero ver cómo están?’” .

Sarmiento respondió visiblemente movilizado y explicó que su situación tenía obstáculos que iban más allá de sus deseos personales. “Mi abogado me dijo que si llegaba a España y estaba toda esa deuda podía quedar detenido. Por eso no podía viajar” , aseguró el exjugador, quien también mencionó que no contaba con el dinero necesario para afrontar los gastos del viaje y la estadía.

La tensión aumentó cuando Del Moro volvió a insistir sobre el cambio de discurso del participante: “En tu primera estadía no habías hablado y ahora te vulnerabas y te ponías sensible por cosas que antes te eran desconocidas” . El conductor también remarcó que las cuestiones familiares debían resolverse fuera de la competencia: “Eso lo tenés que resolver más allá del juego” .

Brian: "Lo de mis nenas es un tema de que no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender, me era imposible pagar una cuota del mismo nivel de cuando jugaba al fútbol [...] cuando no pude pagar más eso empezaron los problemas y el alejamiento" pic.twitter.com/hS510roHqS

Brian defendió su postura y afirmó que sí había intentado sostener el vínculo con sus hijas. “Cuando la madre de mis nenas de España me pidió sacarles el apellido, yo le dije que no voy a perder mis derechos como padre”, explicó. Además contó que había tenido contacto con ellas: “Tuve una videollamada con las nenas más grandes, explicándole esto. La del medio me dijo ‘me gustaría hablar con vos’”.

La reacción de Danelik tras la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano

Tras la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada, Danelik se sumó a la conversación pública con una mirada crítica hacia quienes cuestionaron al exfutbolista por su vínculo con sus hijas. Su postura apareció en medio de una fuerte discusión mediática donde distintas voces analizaron las declaraciones del participante y el cruce que tuvo con Santiago del Moro.

Danelik apuntó contra quienes emitieron juicios sobre la vida privada de Brian y calificó a algunos críticos como “moralistas de cartón”. La frase rápidamente tomó repercusión porque planteó otra perspectiva sobre el caso: la diferencia entre opinar desde afuera y conocer realmente las circunstancias familiares que atraviesa una persona.

publicación en x de danelik El posteo de Danelik en X.

“Bueno quiero decirles que ahora sí Brian está tranquilo. Realmente es mejor que esté afuera porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal. Son muy antishow y moralistas de cartón”, escribió. Más tarde, la influencer también agradeció a quienes apoyaron al exjugador: “Y le voy a hacer saber todo el apoyo que le dieron, las veces que estuvieron de su lado y lo que nos divertimos con sus ocurrencias. ¡Gracias a todos los que lo apoyan!”.