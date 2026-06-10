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Piden expulsión en Gran Hermano por una maliciosa jugada contra una participante: qué pasó

Una actitud entre los jugadores del reality despertó la polémica en una semana que ya viene cargada de tensión.

Semana agitada dentro de la casa más famosa del país.

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Un episodio dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada generó una fuerte indignación en su público. Según se pudo ver en la transmisión, alguien le puso detergente en el café a Sol Abraham. La participante lo descubrió durante la actividad de la tarde, cuando notó que su bebida tenía algo extraño, y comenzó de inmediato a cuestionar a sus compañeros para que alguien se hiciera responsable.

Los detalles de la nominación que se viene.
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Sol señaló que Franco Zunino era uno de los que estaba cerca de su café en el momento del incidente. La cámara que registró su queja estaba enfocando otra situación, por lo que su micrófono no captaba con claridad sus palabras, aunque su indignación era evidente. Manuel y Nigro estaban presentes mientras ella reclamaba.

El video del momento se viralizó rápidamente y desató una ola de reacciones en redes sociales. Los seguidores del programa no tardaron en pedir sanciones y varios fueron más allá, exigiendo directamente la expulsión del responsable. Otros apuntaron también a Manuel y Yipio como posibles implicados.

Los antecedentes del programa respaldan que una acción de este tipo puede tener consecuencias serias. En la edición anterior, cuando Catalina Gorostidi le agregó comino al brownie sin TACC de Tato Algorta, Gran Hermano la expuso ante todos y la subió a la placa de nominados. Este caso de Sol puede llegar a abrir la misma posibilidad para quien resulte responsable.

Sol gran hermano

Santiago del Moro reaccionó a los rumores de fraude en Gran Hermano

En paralelo al escándalo del café, el conductor Santiago del Moro salió a desmentir fuertemente versiones que circulaban en redes sobre supuestos arreglos en las instancias finales del certamen. La controversia tomó forma cuando en el ciclo Ya fue Todo, del canal Jotax Digital, el panelista Ale Castelo leyó al aire un mensaje de un supuesto allegado a la producción que aseguraba que Manuel Ibero ya estaba definido como ganador y que Andrea Del Boca tenía acordado su lugar en la final.

Gran Hermano

Del Moro utilizó su cuenta oficial de X para reproducir el video y descalificar el contenido de manera categórica, sin rodeos: "Esto es mentira además de un delirio", escribió. El conductor explicó también por qué eligió intervenir públicamente en lugar de ignorar las versiones: "Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse", expresó.

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