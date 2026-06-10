Cuál es la crisis de pareja que estaría atravesando Jimena Barón La cantante habría protagonizado una serie de desacuerdos con Matías Palleiro, en medio de la remodelación de su hogar. Agregar C5N en









¿Cuál es la crisis de pareja que estaría atravesando la actriz?. Redes Sociales

Jimena Barón y Matías Palleiro estarían atravesando diferencias por la remodelación de su casa.

El conflicto habría surgido tras el regreso de la cantante de un viaje por Europa.

Jimena tendría una postura más austera, mientras que su pareja buscaría continuar con las reformas.

Los rumores surgieron a partir de información difundida por medios de espectáculos. La relación entre Jimena Barón y Matías Palleiro atraviesa un momento crítico, según trascendió en los últimos días. El conflicto no estaría relacionado con terceros ni con cuestiones laborales, sino con otras diferencias. ¿Cuál es la crisis de pareja que estaría atravesando la actriz?

Lo que comenzó como un proyecto en común para mejorar su futuro hogar habría terminado convirtiéndose en una fuente de discusiones y desacuerdos que afectan la convivencia diaria.

Por el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre una posible crisis sentimental. Sin embargo, las versiones indican que las discusiones continúan y que varias decisiones permanecen en pausa. Mientras tanto, los seguidores de la cantante siguen atentos a cualquier novedad sobre la pareja y sobre el futuro de la vivienda que ambos proyectaban construir juntos.

Jimena Barón Redes sociales Qué le sucedió a Jimena Barón con su pareja y por qué estaría en crisis De acuerdo con la información difundida por medios de espectáculos, Jimena Barón regresó recientemente de un viaje por Europa con una nueva visión sobre el consumo y el estilo de vida. La artista habría adoptado una postura más austera y simple, priorizando los espacios funcionales por encima de las grandes reformas.

Esta mirada chocaría con los planes de Matías Palleiro, quien seguiría convencido de avanzar con varias remodelaciones importantes previstas para la vivienda.

Entre los trabajos que estarían en discusión figuran la ampliación de algunos ambientes y modificaciones estructurales que ya habrían sido planificadas antes del viaje. Las diferencias de criterio habrían generado fuertes debates dentro de la pareja. Según trascendió, algunas obras se encuentran frenadas mientras ambos intentan llegar a un acuerdo sobre cómo continuar con el proyecto. El principal punto de conflicto sería la diferencia de prioridades: mientras Jimena busca una vida más sencilla y con menos gastos, Matías considera que las reformas representan una inversión para mejorar la comodidad y el valor de la propiedad.