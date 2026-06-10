Revelaron la verdad por la que Marcelo Tinelli se separó tras 2 meses de noviazgo El conductor eligió bajar el tono para referirse a la ruptura y evitar el conflicto público. Pese a eso, los detalles que siguen filtrándose desde su entorno mantienen el tema en la agenda del espectáculo. Agregar C5N en









El conductor había blanqueado el vínculo de manera indirecta. Redes Sociales

Marcelo Tinelli volvió a marcar agenda en el mundo del espectáculo, esta vez por el fin de su relación con Rossana Almeyda, un romance que duró apenas dos meses. El conductor había blanqueado el vínculo de manera indirecta, sin confirmarlo frente a las cámaras pero con indicios concluyentes en redes sociales, lo que hizo que la noticia de la separación tomara mayor relevancia cuando trascendió en LAM la semana pasada.

Ante las consultas de la prensa, Almeyda evitó referirse al tema y derivó todo al conductor. "Por favor hablen con él. Él feliz los atiende. Yo no, estoy jugando", respondió con evidente incomodidad ante las cámaras.

Fue el panelista Santiago Sposato quien aportó los detalles más concretos sobre las razones de la ruptura. Según fuentes del entorno íntimo de Tinelli, el quiebre respondió a un choque de personalidades. "Se sabe, por lo que me dicen a mí, personas del entorno íntimo, Marcelo está separado, dicen que fue un choque de personalidades, que no cuadraban", señaló Sposato.

La explicación fue más específica en un segundo momento. "No lo digo como un defecto, sino como una característica, ella era muy intensa, se quería meter en todo. Quiso cambiar cosas de la decoración de la casa", afirmó el panelista. Esa caracterización habría sido determinante para que Tinelli decidiera poner fin al noviazgo antes de que cumpliera los tres meses.

marcelo tinelli Rossana Almeyda La reacción de Marcelo Tinelli al enterarse que Milett Figueroa habló mal de él En medio del revuelo por su nueva separación, Marcelo Tinelli también fue consultado sobre declaraciones recientes de su expareja Milett Figueroa, con quien estuvo más de dos años y medio. El conductor fue interceptado en el aeropuerto mientras viajaba hacia Estados Unidos para actividades vinculadas al Mundial 2026, y respondió con evidente ironía cuando un cronista le contó que la modelo peruana había hecho comentarios que fueron leídos como críticas hacia él: "¿En serio? Qué increíble, gracias por recordarme todo eso", soltó.