10 de junio de 2026 Inicio
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El mensaje de los legisladores peronistas a un año de la condena a Cristina Kirchner: "No está sola"

Los diputados y senadores del bloque peronista denunciaron las condiciones de detención de la exmandataria y anunciaron el envío de una carta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedirle que pongan fin a “esta situación irregular”. "No hay plena democracia en Argentina con jueces parciales", señaló Germán Martínez.

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La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Salón Provincias Unidas. 

Diputados y senadores del bloque de Unión por la Patria brindaron este miércoles una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, a cumplirse un año de la condena a prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad. Los legisladores denuncian las condiciones de detención de la exmandataria y anuncian el envío de una carta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedirle que pongan fin a “esta situación irregular”.

Cristina Kirchner se encuentra en prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución.
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“No hay plena democracia con jueces parciales, no hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes, no hay plena democracia cuando se impide participar de la vida institucional y política a una dirigente de la talla de Cristina", señaló al comienzo de disertación el jefe de bancada peronista en la Cámara Baja, Germán Martínez.

En el mismo sentido, agregó que "no hay plena democracia cuando la injusta y arbitraria detención de Cristina se ve agravada por condiciones absolutamente excepcionales y restrictivas. Ni los genocidas, ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como se le aplica a ella".

Cristina Kirchner - declaración Comodoro Py - martes 17 marzo 2026
Se cumple un año de la condena a Cristina Kirchner.

Se cumple un año de la condena a Cristina Kirchner.

Para el bloque peronista, el accionar contra la figura de Cristina "no van a poder tapar la profunda recesión que atraviesa todo el territorio nacional. No van a poder tapar el desempleo que crece y el miedo a perder el trabajo que carcome a los argentinos".

"No van a poder tapar la caída de los salarios de los trabajadores, la falta de medicamentos y las condiciones de miseria que tienen a nuestros jubilados, la situación de las pymes, por lo tanto este documento lo vamos a llevar a la Corte Suprema pero queremos que sea una herramienta de militancia", agregó.

Luego tomó la palabra el legislador formoseño José Mayans, quien aseguró: "Queremos decirle a la compañera Cristina que no está sola, que el pueblo argentino está queriendo que haya una reconsideración y reparación de lo que hizo esta gente".

"Aparte de perseguirla a ella, persiguen a sus hijos. Es verdaderamente vergonzoso. Los diputados y senadores mantenemos firme nuestra acción, le decimos al pueblo argentino que existe una alternativa distinta donde lo esencial es la persona humana. La suma de las fuerzas políticas de los distintos sectores, como decía Perón y el Indio Solari, queremos la independencia económica de nuestra patria", completó.

El documento completo que el PJ le enviará a la Corte Suprema

Comunicado 10_6

La conferencia de prensa completa del bloque Justicialista

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