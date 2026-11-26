Crisis en el comercio: reportan 53 mil kioscos cerrados desde que asumió Javier Milei El comercio de barrio quedó reducido a menos de 59 mil locales luego de que el sector sufriera una caída del 50% en tres años. La Unión de Kiosqueros comparó la situación actual con la crisis de 2001. Por Agregar C5N en









Los kiosqueros compararon el escenario actual con la crisis de 2001. Imagen creada con IA

El comercio de barrio atraviesa una de las mayores crisis de la historia reciente. Según reportes de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), desde el inicio del gobierno de Javier Milei cerraron más de 53 mil locales en todo el país.

De acuerdo con estos datos, los comercios de cercanía se redujeron prácticamente a la mitad y se perdieron 72 mil puestos de trabajo a raíz de la recesión económica desde que asumió el mandatario libertario.

El vicepresidente de la entidad, Ernesto Acuña, precisó que hace tres años funcionaban alrededor de 112 mil kioscos en el país, mientras que actualmente quedan menos de 59 mil. Además, comparó el escenario que atraviesa el sector con la crisis de 2001.

Según los kiosqueros, la pérdida de la rentabilidad se debe a varios factores: en primer lugar destacaron la baja en el poder adquisitivo, que se notó más en la caída de la venta de golosinas, bebidas, cigarrillos y artículos de almacén, que representan el mayor porcentaje de la facturación del rubro. También, apuntaron al alto costo de los gastos fijos como las tarifas de los servicios públicos, en especial la electricidad de las heladeras, seguido por el aumento de los alquileres y los impuestos.

Redes sociales Consumo masivo en baja Según el relevamiento de la consultora Scentia correspondiente a octubre de 2026, el consumo masivo en Argentina registró una suba interanual del 0,9%, la primera variación positiva tras nueve meses de caídas, y un avance mensual del 6,2% frente a septiembre, aunque acumula una baja del 2,3% entre enero y octubre.