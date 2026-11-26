La crisis en números: más de 230 empresas recurrieron este año al procedimiento preventivo de crisis El dato se desprende del informe de gestión presentado por Diego Santilli ante el Senado. Apenas 22 expedientes alcanzaron un acuerdo homologado con impacto sobre 7.905 trabajadores en medio de la recesión. Por Agregar C5N en









La industria del calzado, una de las más golpeadas por la crisis.

Un total de 232 empresas recurrieron al procedimiento preventivo de crisis (PPC) entre el 1° de enero y el 4 de noviembre de este año, el registro más alto de la última década. Los datos oficiales del Ministerio de Capital Humano fueron presentados este miércoles por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su informe de gestión ante el Senado, donde precisó que apenas 22 trámites llegaron a un acuerdo homologado para 7.905 trabajadores.

El procedimiento preventivo de crisis reúne a las empresas, los sindicatos y la Secretaría de Trabajo para negociar alternativas antes de concretar despidos o suspensiones masivas por razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor. El registro acumulado en poco más de diez meses de 2026 superó el pico previo de 2019, cuando se iniciaron 184 expedientes en un año con caída del Producto Bruto Interno.

La serie oficial muestra un incremento sostenido desde diciembre de 2023, impulsado por la caída del consumo, la apertura de importaciones y el cambio de modelo macroeconómico. Mientras en 2023 se contabilizaron 42 procedimientos, la cifra subió a 131 en 2024 y escaló a 158 en 2025, lejos de los mínimos de 26 trámites en 2020 y 24 en 2021 durante la vigencia del programa ATP.

La industria textil atraviesa una fuerte caída de la producción y el empleo. Web Del total de expedientes abiertos en 2026, solo uno de cada diez logró una resolución consensuada, en la que las firmas se comprometieron a sostener los puestos laborales o a no reducir la nómina ante suspensiones bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El resto de los casos quedó repartido entre 82 trámites observados, 52 en guarda temporal por falta de requisitos, 23 en curso, 22 con proyecto de homologación y otros 31 distribuidos en diversas instancias de audiencia o concluidos sin acuerdo.

La recesión técnica y el cierre de firmas agravan el deterioro del tejido productivo El aumento de los procedimientos preventivos ocurre mientras la economía argentina transita una recesión técnica al cierre del tercer trimestre de 2026, con fuerte impacto en las actividades de mano de obra intensiva. Desde diciembre de 2023 desaparecieron 32.429 empresas en el país, lo que constituye el peor saldo para los primeros tres años de una gestión de gobierno.