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"Lávense la boca antes de hablar de un país que no merece el escarnio": Rodrigo Lussich defendió a la Argentina frente a las acusaciones de racismo

El periodista uruguayo reaccionó en la red social X ante la campaña de desprestigio internacional y destacó la hospitalidad recibida durante sus cuatro décadas de residencia en el país.

El fuerte descargo de Rodrigo Lussich en redes sociales.

El fuerte descargo de Rodrigo Lussich en redes sociales.

El periodista uruguayo Rodrigo Lussich difundió un categórico descargo en la red social X para defender a la Argentina de las recientes acusaciones internacionales de racismo y xenofobia vertidas tras la final del Mundial 2026. "Lávense la boca antes de hablar de un país que no merece el escarnio", reclamó.

El comunicador recordó su llegada al país en 1986 y su etapa como vendedor ambulante de café antes de iniciar su carrera periodística. "Jamás, pero jamás, nadie me señaló, me negó, me discriminó o me ninguneó, ni me restó derechos ni oportunidades por ser uruguayo", enfatizó el conductor sobre su integración social.

Frente a las narrativas que tildan a la población de discriminadora, Lussich rechazó las críticas. "Que nadie venga a decirme que este país es mala palabra, racista o xenófobo, porque salto como una fiera", advirtió.

El comunicador valoró el acceso a la educación, la salud pública y los derechos civiles garantizados por el Estado durante cuatro décadas. Frente a los ataques de la campaña antiargentina, el conductor lanzó un claro pedido a la opinión pública internacional: "No lastimen a un país de manos abiertas".

Lussich remarcó su identidad rioplatense y la gratitud hacia la tierra donde vive su familia y donde desarrolló toda su trayectoria laboral. El periodista remarcó su afecto equitativo por ambos países y cuestionó la difamación hacia la ciudadanía argentina.

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