Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 24 de julio La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 24 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, Desempleo Plan 1 y Progresar.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ANSES comunicó que los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles con DNI terminado en 2 y 3 este viernes 24 de juio de 2026.

ANSES: Asignación por Embarazo ANSES detalló que las beneficiarias que cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar sus montos este viernes 24 de julio con DNI culminado en 9.

ANSES: Asignaciones de pago único Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.