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La reflexión de Ricardo Darín por la llegada de su primer nieto: "Enloquecido de..."

El actor mostró su alegría por convertirse en abuelo de Dante, el hijo del "Chino" Darín y Úrsula Corberó, aunque viva en España.

Ricardo Darín se emocionó al hablar del nacimiento de su nieto Dante y su rol de abuelo

Ricardo Darín se emocionó al hablar del nacimiento de su nieto Dante y su rol de abuelo, a la distancia.

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Ricardo Darín habló a corazón abierto sobre su primer nieto, hijo del "Chino" Darín y la actriz española Úrsula Corberó: "Enloquecido de amor", fue la reflexión que conmovió al reconocido artista argentino y a nivel mundial.

La confesión la hizo durante un programa de streaming en DGO Stream.
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El protagonista de Nueve Reinas y El secreto de sus ojos se emocionó al hablar de la llegada de Dante, el primer hijo de la pareja de actores, de tan solo ocho meses: “Todos estamos enloquecidos de amor con él", y agregó: "Lo del nieto ya me va a caer la ficha. Tengo una prevención, que es la distancia, así que lo voy tomando con pinzas”.

Darín estuvo en Otro día perdido, con la conducción de Mario Pergolini, adonde fue a promocionar su última película junto a Diego Peretti, llamada Lo dejamos acá, una comedia negra y drama dirigida por Hernán Goldfrid. : “Lo más fuerte es ver a mi hijo como padre”, sentenció en El Trece.

El flamante abuelo puso en su boca las palabras de su hijo para vivenciar lo que siente el joven con esta nueva etapa: "La última que escuché fue: 'Ahora estoy entendiendo un poco más todo'”, confesó el intérprete de El hijo de la novia.

Dónde vive Dante, el primer nieto de Ricardo Darín

El primer nieto de Ricardo Darín, Dante, nació el 9 de febrero de 2026 en Barcelona, España. Es el primer hijo de la pareja formada por el actor argentino "Chino" Darín y Úrsula Corberó, que están juntos desde 2016 y que mantuvieron el embarazo en la intimidad, hasta el día del nacimiento. Si bien los padres suelen compartir algunos registros de su nueva vida familiar en sus redes, el flamante abuelo vive su nuevo rol a la distancia.

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