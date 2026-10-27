27 de octubre de 2026 Inicio
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Lula da Silva agradeció el mensaje de Cristina Kirchner: "Siempre a nuestro lado en la defensa de América Latina"

Después de que la exmandataria le hiciera llegar sus felicitaciones por el triunfo en el balotaje, al que comparó con el 17 de octubre, el presidente brasileño la saludó a través de redes sociales. "Celebramos una gran victoria de la democracia", sostuvo.

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Tras la reelección de Lula en Brasil

Tras la reelección de Lula en Brasil, Cristina envió sus felicitaciones y el mandatario respondió: "Mi querida amiga". 

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El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva, respondió este martes al mensaje de felicitación de Cristina Kirchner por su triunfo en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. A través de la red social X, el mandatario agradeció el saludo de la expresidenta y destacó el acompañamiento político de la dirigente argentina.

Massa felicitó a Lula, quien cumple 81 años este martes.
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En su publicación, Lula se dirigió a Cristina como "mi querida amiga" y reivindicó las coincidencias en la defensa de una América Latina soberana y próspera. Además, vinculó el resultado electoral con la democracia, la justicia social y la paz, tres ejes que destacó en su respuesta.

La expresidenta había celebrado la victoria del dirigente brasileño con un mensaje en el que comparó la jornada electoral con el 17 de octubre y resaltó su trayectoria política. "Felicitaciones… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", escribió.

En su respuesta, Lula agradeció el saludo y expresó: "Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz". También le envió un abrazo y destacó que siempre estuvo de su lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera.

El agradecimiento de Lula a Sergio Massa

Sergio Massa también había felicitado al mandatario brasileño por su victoria electoral. El referente del Frente Renovador destacó su trayectoria política, la defensa de la soberanía nacional y las políticas de desarrollo industrial. "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribió en una publicación en la que resaltó el vínculo entre ambos países.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribi&oacute; Sergio Massa en referencia al presidente brasile&ntilde;o.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribió Sergio Massa en referencia al presidente brasileño.

Lula respondió al mensaje y agradeció las palabras del dirigente argentino. "Muchas gracias, Sergio Massa, por las palabras de cariño y amistad. Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor", expresó. Además, definió a Brasil y Argentina como países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido.

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