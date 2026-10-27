Lula da Silva agradeció el mensaje de Cristina Kirchner: "Siempre a nuestro lado en la defensa de América Latina" Después de que la exmandataria le hiciera llegar sus felicitaciones por el triunfo en el balotaje, al que comparó con el 17 de octubre, el presidente brasileño la saludó a través de redes sociales. "Celebramos una gran victoria de la democracia", sostuvo. Por Agregar C5N en









Tras la reelección de Lula en Brasil, Cristina envió sus felicitaciones y el mandatario respondió: "Mi querida amiga". Web

El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva, respondió este martes al mensaje de felicitación de Cristina Kirchner por su triunfo en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. A través de la red social X, el mandatario agradeció el saludo de la expresidenta y destacó el acompañamiento político de la dirigente argentina.

En su publicación, Lula se dirigió a Cristina como "mi querida amiga" y reivindicó las coincidencias en la defensa de una América Latina soberana y próspera. Además, vinculó el resultado electoral con la democracia, la justicia social y la paz, tres ejes que destacó en su respuesta.

Muito obrigado minha querida amiga Cristina Kirchner, @CFKArgentina, por sua mensagem. Celebramos uma grande vitória da democracia, da justiça social e da paz. Um grande abraço para você, que sempre esteve ao nosso lado na defesa de uma América Latina soberana e prospera. — Lula (@LulaOficial) October 27, 2026 La expresidenta había celebrado la victoria del dirigente brasileño con un mensaje en el que comparó la jornada electoral con el 17 de octubre y resaltó su trayectoria política. "Felicitaciones… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", escribió.

En su respuesta, Lula agradeció el saludo y expresó: "Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz". También le envió un abrazo y destacó que siempre estuvo de su lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera.

El agradecimiento de Lula a Sergio Massa Sergio Massa también había felicitado al mandatario brasileño por su victoria electoral. El referente del Frente Renovador destacó su trayectoria política, la defensa de la soberanía nacional y las políticas de desarrollo industrial. "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribió en una publicación en la que resaltó el vínculo entre ambos países.