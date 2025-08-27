IR A
El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

El actor y guionista de la ficción basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld contó los detalles del proyecto que empezó en 2018 y finalizó recién en el 2025.

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.

La exitosa serie de Netflix El Eterauta, reconocida en la Argentina y en el mundo, guarda algunos secretos sobre su realización, según contó el actor Ariel Staltari. "Se decía que el proyecto estaba maldito".

El guionista de la ficción argentina sobre la historieta de Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, que empezó en 2018 y recién se terminó en 2025: “El Eternauta lo empezamos en 2018, fin del 2018. Ahí arrancó la propuesta y lentamente empezamos a transitar este camino que tuvo muchas idas y vueltas".

En el prgorama Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, en El Trece, aseguró: "Se decía que era el proyecto maldito porque mucha gente lo intentó y no pudieron. Y era imposible, era muy difícil, era muy difícil. Lo pensamos como serie, siempre serie”, reveló.

El artista de Okupas contó que fue su primera experiencia con la escritura de un guión fue a instancias del director Bruno Stagnaro, sobre la crisis social del año 2000 y un grupo de jóvenes ocupa ilegalmente una casa en Buenos Aires. Después siguieron juntos hasta el éxito protagonizado por Ricardo Darín.

