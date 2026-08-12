Con Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, el peronismo se reunió para delinear la estrategia hacia 2027

El encuentro duró varias horas y transcurrió en un muy buen clima. Asistieron gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores. El eje central de la deliberación fue la defensa de las PASO como herramienta para dirimir liderazgos.

Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron un encuentro de alto nivel en las últimas horas para conformar una mesa política y ordenar la estrategia electoral nacional hacia 2027. La cumbre contó con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

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La reunión se produjo este martes en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires y hubo diez invitados. Además de Kicillof, Massa y Kirchner, del encuentro participaron los mandatarios provinciales Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). También estuvieron el diputado Gerardo Zamora (Santiago del Estero), un enviado de Gildo Insfrán (Formosa) y los jefes de los bloques legislativos de Unión por la Patria, Germán Martínez y José Mayans.

"Hacía por lo menos dos años que no se producía una reunión de este nivel", remarcó en Minuto Uno el periodista Pablo Ibáñez en diálogo con Gustavo Sylvestre.

El cónclave empezó a las 19:30, incluyó una picada y una cena y se extendió entre cuatro y cinco horas. Abarcó temas como el Presupuesto 2027, las transferencias a las provincias, el impuesto a los combustibles, la eliminación de las PASO y la situación fiscal en los distritos.

"Estaban todos agradecidos por haberse juntado. La consigna es que Milei es un límite y las leyes que está presentando el Gobierno también. La idea es trabajar todos juntos y sumar fuerzas. Van a salir a buscar a todos en una convocatoria amplia", indicaron fuentes del encuentro a C5N.

El mitin representó un reencuentro clave para articular a las distintas vertientes del espacio opositor en un "muy buen clima", según relataron fuentes presenciales. De esta manera, el Justicialismo dio un primer paso para institucionalizar el diálogo interno ante los desafíos del próximo calendario electoral.

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El eje central de la deliberación fue la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para dirimir liderazgos. Los asistentes coincidieron en la necesidad de preservar este mecanismo para construir una oferta amplia y competitiva frente a la administración de Javier Milei.

La discusión cobró impulso luego del revés del oficialismo en el Senado con la caída de varias leyes, momento en el cual el Ejecutivo instaló el debate sobre el futuro del sistema electoral. Los referentes opositores interpretan que el Presidente busca suprimir los comicios previos para facilitar su propia reelección.

El Justicialismo advierte que alterar las reglas de juego afecta directamente el armado de las listas opositoras. "El tema central, determinante, va a ser defender las PASO. Que siga existiendo ese mecanismo", agregó Ibáñez.

Si bien la mesa coordinadora dio su primer paso, el peronismo aún debe definir su integración definitiva y el cronograma de futuros encuentros.