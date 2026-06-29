Qué dijo Mario Pergolini sobre la muerte de Ernestina País, su reemplazante en la conducción de CQC El periodista recordó con emoción a quien lo sustituyó al frente de Caiga Quien Caiga y expresó sus condolencias a la familia tras la muerte de la periodista, ocurrida luego del accidente ferroviario que sufrió el viernes. Agregar C5N en









El dolor de Mario Pergolini por la muerte de Ernestina País: "Fue un golpe horrendo, una mujer querida"

La muerte de Ernestina País conmocionó al periodismo y al mundo del espectáculo. La periodista y conductora falleció el viernes pasado a los 54 años, luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Sus restos fueron velados el domingo, en una ceremonia de la que participaron familiares, amigos y numerosas figuras del ambiente artístico y periodístico.

Este lunes, Mario Pergolini abrió su programa en Vorterix con un sentido mensaje para despedir a quien años atrás tomó su lugar en la conducción de Caiga Quien Caiga (CQC).

"La verdad que fue un golpe horrendo, muy feo. Una mujer querida. Aún en sus momentos de desgracia todo el mundo intentando que salga. Una pena la verdad. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Fue tremendo", expresó el conductor.

El recuerdo de Mario Pergolini a Ernestina Pais. pic.twitter.com/cJf7bwIgo1 — Real Time (@RealTimeRating) June 29, 2026 Las palabras de Pergolini también sirvieron para dejar atrás las versiones de una supuesta mala relación entre ambos, surgidas cuando Ernestina fue elegida para reemplazarlo al frente del histórico ciclo. Sin embargo, el conductor destacó el afecto que despertaba la periodista y el apoyo que recibió incluso en los momentos más difíciles de su vida.

País asumió la conducción de CQC en 2009, convirtiéndose en la primera mujer al frente del emblemático programa creado por Pergolini. A lo largo de su carrera también se destacó en ciclos como Mañanas Informales, La Biblia y el calefón y diversos proyectos en radio y televisión.