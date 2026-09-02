2 de septiembre de 2026 Inicio
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La agenda de Javier Milei en Chile: reunión con José Antonio Kast y discurso en un foro de derecha

El Presidente partirá este jueves al país trasandino con el objetivo de captar inversiones extranjeras y fortalecer las alianzas políticas continentales. Luego, grabará su cadena nacional sobre el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas.

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Javier Milei junto a José Antonio Kast.

Javier Milei junto a José Antonio Kast.

El presidente Javier Milei partirá este jueves rumbo a Chile para reunirse con su par de ese país, José Antonio Kast, en el marco de su agenda internacional y la intención de captar inversiones extranjeras, fortalecer las alianzas políticas continentales y ratificar el rumbo del programa económico. Se tratará de su tercera visita al país trasandino.

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El jefe de Estado se trasladará este jueves a las 7 de Buenos Aires a Santiago de Chile y a las 9:30, expondrá en el Foro Madrid, encuentro organizado por la Fundación Disenso que se desarrollará en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. El discurso se llevará adelante en medio de la expectativa por la cadena nacional que brindará por la noche sobre las Islas Malvinas y después de la última reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que analizó la evolución de las políticas del Gobierno.

La actividad oficial en la capital chilena continuará con una audiencia privada junto a la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers. Posteriormente, a las 12, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Javier Milei junto a José Antonio Kast.

Javier Milei junto a José Antonio Kast.

En tanto, el líder libertario se marchará del país trasandino a las 13:30 y se prevé a las 15:30 su llegada a la Argentina. Después, se preparará para la cadena nacional que se emitirá a las 21.

Por lo pronto, el último encuentro entre el mandatario y Kast se produjo el 6 de abril en la Casa Rosada, en el marco de la primera gira internacional del mandatario trasandino desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo. La cumbre bilateral dejó expuesta una marcada afinidad política entre ambos jefes de Estado, quienes comparten una visión alineada en materia económica y un posicionamiento cercano a la agenda internacional impulsada por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.

La reunión entre Milei y Kast funcionó, además, como un punto de inflexión en la relación bilateral, tras los roces que caracterizaron el vínculo durante la administración anterior en Chile. Con el cambio de signo político en Santiago, ambos gobiernos buscan inaugurar una etapa de mayor entendimiento.

El apoyo de José Antonio Kast a la Argentina por las Islas Malvinas

Las cancillerías de Argentina y Chile emitieron un comunicado conjunto luego de la última reunión entre el presidente Javier Milei y su par del país trasandino, José Antonio Kast, en el que señalaron que la nación vecina reiteró su respaldo a la Argentina por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En un fragmento del comunicado, ambos países remarcaron el apoyo de Chile a la Argentina por la gestión diplomática sobre las Islas Malvinas: "El presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

En tal sentido, señaló que el líder del Partido Republicano del país vecino "reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".

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