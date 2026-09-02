2 de septiembre de 2026 Inicio
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El duro testimonio de un trabajador despedido de Granja Tres Arroyos: "Es lo peor que hay"

Este miércoles comenzaron a llegar los telegramas de despido en Capitán Sarmiento. Son cerca de 500 trabajadores afectados, sobre una dotación de casi mil empleados. La planta permanece paralizada y los empleados realizan un acampe y protestas en la puerta.

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El duro testimonio de los trabajadores de Granja Tres Arroyos ante los despidos.

El duro testimonio de los trabajadores de Granja Tres Arroyos ante los despidos.

La incertidumbre crece entre los trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento. Este miércoles comenzaron a llegar los telegramas de despido y, según denunciaron los empleados, cerca de 500 personas quedarían desvinculadas de la empresa.

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La planta se encuentra paralizada y los trabajadores mantienen un acampe y distintas protestas en el acceso, en medio de un conflicto que se profundizó por la falta de pago de parte de los salarios. Los empleados también denuncian que se les adeudan vacaciones y que durante los últimos meses atravesaron distintas reducciones y pagos en cuotas.

Carlos, de 60 años, es un trabajador de la planta y describió la angustia que atraviesa junto a sus compañeros. Además, reclamó la presencia de los propietarios de la empresa. “La situación es lo peor que hay. Le pido a los dueños de la empresa que vengan a explicar la situación. Vivo con mi suegra. Me gustaría estar en mi casa directamente. Si esto sigue así me voy a tener que ir a vivir con mi hermana en la casa de mi vieja. No puede ser que no nos den respuesta”, expresó en C5N.

Otro trabajador recibió este miércoles el telegrama de despido y aseguró que la decisión era algo que esperaba a partir de lo ocurrido previamente en otras plantas de la compañía. “Hoy me desayuné con el telegrama de despido. Es algo que se venía venir porque ya se venía viendo en otras plantas de la empresa”, relató. “Yo soy el sostén de mi familia. En mi familia nos venimos arreglando como podemos”.

El reclamo de los trabajadores: “Nos deben meses de pago y vacaciones”

Oscar, quien lleva 20 años trabajando en la planta, contó que el conflicto afecta también la salud mental de los empleados y cuestionó la falta de explicaciones por parte de la empresa. “La situación me tiene mal. Nos afecta la salud mental. Ya hace un año y medio que vivimos esto. Yo vivo con mis padres. No es lo justo que yo tenga que vivir de ellos. Yo debería ayudarlos a ellos, no ellos a mí”, sostuvo.

“Le dediqué una vida a esto y tengo miedo de quedarme sin trabajo. Nadie viene a dar la cara y dar explicaciones. Así nos tuvieron un año y medio. Nos quitaron parte de nuestro salario, nos deben el pago de meses, nos deben vacaciones”, agregó.

Un trabajador despedido, con más de 18 años de antigüedad, también contó que recibió el telegrama este miércoles y que deberá comenzar a buscar una nueva fuente de ingresos. “Vivo con mi esposa y con mi hijo. Son cosas que pasan. Duele”, afirmó.

Según su relato, el conflicto comenzó con un pedido de esfuerzo a los trabajadores y una reducción salarial del 9%. Luego, los pagos comenzaron a realizarse en cuotas. “Con tal de seguir trabajando lo aceptamos. Hace tres meses nos pagaban 100 mil por semana”, explicó. “Nosotros hemos aportado mucho a la empresa, pero para ellos somos un número más”, cuestionó.

Otro trabajador, con 16 años de antigüedad, resumió la preocupación que atraviesa a quienes todavía conservan sus puestos pero no saben cuándo volverán a cobrar con normalidad. “Todos tenemos chicos, cuentas que pagar, se me vence el alquiler, no tengo plata para alquilar en otro lado. Los servicios los pago como puedo”, relató.

“Acá no hay laburo. Si hacés una changa te peleás por los precios. Tuvimos que hacer muchos recortes en salidas y alimentos. Antes alcanzaba la plata. Ahora no alcanza para nada. Tenemos un trabajo fijo pero no cobramos”, lamentó.

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