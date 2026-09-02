2 de septiembre de 2026 Inicio
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Tensión en la previa: Chile reafirmó su soberanía sobre Magallanes a horas de la visita de Javier Milei

“Es chileno”, lanzó el presidente José Antonio Kast en respuesta a las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien había planteado la necesidad de “hacer presencia” en la zona patagónica.

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José Antonio Kast recibirá a Javier Milei este jueves en Santiago de Chile.

José Antonio Kast recibirá a Javier Milei este jueves en Santiago de Chile.

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Javier Milei junto a José Antonio Kast.
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Si bien Kast buscó bajar la tensión, no dejó de marcar territorio y aseguró que es “una manera de hacer patria, hacer soberanía”. De todos modos, reconoció las distintas posiciones de ambos países y valoró el pedido de disculpas del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, que colaboró en bajarle el tono a la controversia.

En sus dichos, Gustavo Valverde insinuaba una soberanía argentina sobre la zona que desató la reacción de todo el arco político chileno que salió a repudiar la postura. A su vez, Kast recordó los tratados de 1881 y 1984 —este último mediado por el papa Juan Pablo II— que ratificaron la soberanía chilena y la libre navegación del paso.

La presión fue tal que llevó al canciller argentino, Pablo Quirno, a emitir un comunicado reconociendo que el estrecho pertenece a Chile, mientras los ministros de Defensa de ambos países buscaron enfriar la tensión con un diálogo directo.

Pablo Quirno, canciller de Argentina

Pablo Quirno, canciller de Argentina

En paralelo, medios chilenos señalan que el gobierno de Kast exige a la Argentina modificar el decreto 457 de 2021, que define al estrecho como “espacio compartido”, algo que consideran contradictorio. El presidente trasandino aprovechó su visita a Punta Arenas para remarcar el tema y participar de actividades locales, mientras se prepara para recibir este jueves a Javier Milei en Santiago, en el marco del Foro de Madrid, con una agenda que incluye seguridad, migración y política internacional.

Por su parte, Milei tiene previsto viajar a las 7 rumbo a Chile, hablará a las 9.30 en el Centro San Carlos de Apoquindo y luego tendrá dos reuniones clave: primero con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de EE.UU., y después con Kast en La Moneda. Será el cuarto encuentro entre ambos en menos de un año, con agenda compartida en seguridad, migración y política internacional.

Javier Milei participará del Foro de Madrid en Chile

El Presidente argentino viajará este jueves a Santiago de Chile con una agenda cargada. Arranca a las 9.30 siendo conferencista en el Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso y vinculado al partido español Vox. Allí buscará reforzar su perfil internacional dentro del bloque de derecha y sumar respaldo político en la región.

Tras su exposición, se reunirá con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Diplomacia Pública, y luego tendrá un encuentro bilateral con José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. Será la cuarta vez que ambos líderes se vean en menos de un año, con foco en seguridad, migración y una oportunidad para acercar posiciones.

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