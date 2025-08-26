26 de agosto de 2025 Inicio
Gran Hermano: un exparticipante se cansó de los medios y tomará una drástica decisión

Vivió momentos de alta exposición que no pudo asimilar, por lo que está decidido a cambiar su vida 100%.

Un expartipante se cansó de la fama y vuelve al lugar donde nació.

Un exparticipante de Gran Hermano, de la edición 2023 del reality de Telefe decidió alejarse de los medios y buscar "una vida normal", en su ciudad.

Alan Simone, es oriundo de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, y tuvo una relación con su compañera de juego Sabrina Cortez, aunque terminaron con un escándalo.

Ahora contó públicamente que se cansó de que opinen de él: "Abandono la ciudad, dejo el departamento y me voy a mi casa propia en Chivilcoy”.

El joven habló en un vivo en TikTok a sus más de 30 mil seguidores: “No voy a desaparecer, voy a trabajar en el campo como me gusta a mí. Es lo que me llena y me hace feliz, no me quiero traicionar a mí mismo”.

Agregó: “Quiero poder estar con alguien y que no todo el mundo sepa con quién, que se estén metiendo a opinar de mi relación o mi trabajo”.

La idea es irse a fin de año, según comentó, y seguir activo desde allá en sus redes sociales: “Me cansé de eso, quiero una vida tranquila. Ser una persona más que trabaja normalmente, que tiene una vida normal. Quiero lo que yo era antes en Chivilcoy”.

Por eso, después de la exposición en televisión decidió volver con su familia: “Quiero estar más cerca de mis viejos, me alejé mucho de ellos. Puedo vivir tranquilamente en mi casa propia”, concluyó.

