La sorprendente confesión de Tato Algorta, el ganador de Gran Hermano: "Me re imagino..."

El jugador oriundo de Montevideo, Uruguay, que ganó con el 62,8% de los votos a Ulises Apóstolo aseguró: "No me preguntes el motivo, pero toda mi vida siempre quise ser padre".

En una entrevista exclusiva con Gente online habló de su vida íntima: "Nunca fue una opción. Creo que es porque entiendo a la vida como una locura en la que hay que vivir la mayor cantidad de experiencias posibles".

Agregó: "Creo que ser padre debe ser una de las cosas más locas y no me lo quiero perder. Desde chico me encantan los niños, me copa y me re imagino en ese rol".

"Además me encantaría poder compartir a mi futuro hijo las ganas de vivir con entusiasmo". Ante la consulta de la periodista Paula Manso sobre si sería un padre "permisivo o estricto", Tato aseguró: "Me imagino como padre súper cercano".

También resaltó que "quisiera tener un vínculo con confianza" que le permita hablar de todo. "Quiero que sepa que voy a poder aconsejarlo para que vaya por lados lindos. No quiero ser un padre autoritario", remarcó y agregó: "Siempre dije que me gustaría tener tres hijos... ".

Tato Algorta en GH Gente online

Tato Algorta sobre Gran Hermano: "Superó mis expectativas"

El ganador de la edición 2025 de GH repasó la experiencia en la casa de Telefe: "No pude ver todo, pero ya estuve mirando algunas repercusiones. En resumen: estoy muy feliz, lleno. Logré algo que hace tiempo quería. Todo lo que pasó superó ampliamente mis expectativas".

Luego de salir del reality aseguró: "Todavía no siento que esté de lleno en la realidad. Salí de la casa, fui al hotel y mis días se dividen entre el canal a las notas y volver al hotel. Aún no pude estar en la calle...".