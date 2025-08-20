IR A
Fuerte pelea de una ex-Gran Hermano en vivo por la infidelidad de Gimena Accardi: abandonó el estudio llorando

Durante el programa de Gossip, conducido por Pilar Smith, estaban debatiendo sobre la infidelidad de la expareja de Nicolás Vázquez y tuvo un inesperado cruce con un compañero. Ella no se quedó callada, pero se levantó y se fue.

"Tomá merca", fue el fuerte insulto de Griselda Sánchez a Daniel Casalnovo

La sorpresiva y escandalosa separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez despertó el debate y opinión de varios programas de televisión, y en uno de ellos se desató una fuerte pelea entre dos panelistas que terminó con el llanto y abandono del estudio de uno de ellos.

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.
Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Todo surgió a raíz de un comentario que sugirió que entre los exactores de Casi Ángeles podrían haber encontrado cierta química durante los ensayos de En otras palabras, obra teatral que ambos protagonizaron. Fue ahí cuando Sánchez consideró que no sucedía con actores profesionales y el diseñador, harto, exclamó: “Pero, no. ¿Por qué tenés que tener razón siempre? No mi amor, no es así”. Sin quedarse callada, la mendocina le aseguró que ella habla de moda, por lo que él “no hables de actuación”.

Ese intercambio empezó a subir de tono, mientras en el vivo intentaban continuar con la conversación del tema en cuestión, pero de fondo se escuchó a Caslnovo retrucarle: “Sí, puedo hablar de actuación claramente, ¿por qué no puedo hablar? Seguí tomando vino”.

La actriz retrucó sin tapujos con una alusión a la cocaína: “Tomá merca, pelotudo”. En medio de conversaciones cruzadas, la mendocina no ocultó su enojo para con su compañero y abandonó el vivo llorando: “Cualquiera te mandaste Casalnovo. Me acaba de insultar mal, Pilar, o sea, cualquiera. Fuiste con un golpe bajo, cualquiera”.

Nico Vázquez habló por primera vez tras la confesión de Gimena Accardi

Luego de que Gimena Accardi revelara que fue infiel, Nicolás Vázquez se enfrentó a la prensa y dio su versión de los hechos, destacó la valentía de su ex y se sinceró al sostener que la pareja venía mal "hace mucho tiempo.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay", expresó el actor en la puerta del teatro Lola Membrives, donde protagoniza Rocky, en diálogo con varios canales de televisión.

"Hoy Gime eligió dar la versión de que es lo que pasó. La realidad es esa, lo que dijo ella", respaldó y señaló que la palabra de su ex se debió a que "ella sentía que necesitaba que aclarar". Además, aclaró que "la quiero acompañar desde el lugar que yo pueda hacerlo", ya que "para mi sigue siendo una persona muy importante y lo va ser siempre, somos familia".

Por último, comentó que esto es un punto final para la relación: "Nos estamos divorciando. Siento que es lo más sano. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos".

