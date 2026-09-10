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Revelaron la reacción de Cande Vetrano tras confirmar los rumores que vinculaban a Andrés Gil y Gime Accardi

El conductor Ángel de Brito confirmó uno de los rumores que sacudió el mundo del espectáculo: "El vínculo existió".

¡Lo dijo! De Brito confirmó el affaire entre los actores.

¡Lo dijo! De Brito confirmó el affaire entre los actores.

A un año y dos meses de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, el conductor Ángel de Brito confirmó en vivo lo que hasta ahora era un secreto a voces. "La relación de Gime y Andrés Gil existió", expresó, dejando sin palabras a los panelistas.

De Brito confirmó que la relación existió y no se trató solo de rumores.
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Ángel de Brito confirmó el romance que sacudió a la farándula argentina: "El vínculo existió"

La contundente declaración del conductor de LAM se disparó tras ver una nota donde Mery del Cerro intentaba explicar la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil. Esto llamó la atención, ya que formaban parte del mismo grupo de amigas.

De inmediato, en redes sociales se reavivaron los rumores de una supuesta relación de Accardi con Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano, quien sí participó del viaje. "Especulaciones no. El vínculo existió. Nadie lo va a decir, obviamente. Después cada uno arregló sus cosas", aseguró De Brito.

Créditos: internet

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Por su parte, Pepe Ochoa, quien venía trabajando el tema, sumó: "La relación de Nico y Gimena venía muy mal, pero Andrés también era muy amigo de Nicolás. Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande eligió perdonarlo, por eso siguió".

Qué dijeron Andrés Gil y Gime Accardi sobre los rumores de infidelidad

El 19 de agosto de 2025, Andrés Gil publicó un descargo en sus redes sociales en el que rompió el silencio días después de que estallaran los rumores de romance con Gimena Accardi. "Lo que está circulando es absolutamente falso", expresó el actor en una historia que compartió en ese momento en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Gimena Accardi habló de su separación en el ciclo de Olga en el que participaba. Allí reconoció lo que nadie se imaginaba. "Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida", dijo confirmando su infidelidad a Nico Vázquez. "Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar", sumó angustiada.

Sobre el tercero en discordia, Gimena detalló: "Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció".

La pareja se separó en medio de un escándalo después de 18 años juntos.

La pareja se separó en medio de un escándalo después de 18 años juntos.

Además, la actriz también hizo referencia a los rumores que se instalaron de una relación entre ella y Andrés Gil, su amigo y compañero de la obra En otras palabras. Si bien no lo nombró, comentó: "Es mentira la persona con la que se me vincula. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, son familia", concluyó.

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