Cande Vetrano confesó detalles de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro: "Sorpresitas"

Una de las amigas más cercanas a la cantante rompió el silencio para revelar pormenores de las vacaciones previas al casamiento con Pedro Rosemblat.

A pocos días de haber compartido una escapada inolvidable junto a su círculo más íntimo de amistades en las playas de Brasil, el viaje de Lali Espósito volvió a estar en el centro de la escena mediática. Durante su participación en el espacio de streaming de ElTrece , la actriz Cande Vetrano brindó precisiones sobre las jornadas de celebración que compartieron en Río de Janeiro , destacando el espíritu festivo con el que la cantante transitó la previa de su boda.

La exintegrante de producciones infantojuveniles contó ante los micrófonos cómo se desarrolló la convivencia y la dinámica de las actividades preparadas especialmente para la artista. “Lali estaba graciosísima, gozando mucho . La sorprendimos con muchas cosas que ustedes no saben, fue todo muy divertido”, expresó la joven respecto a la intimidad del grupo en el país vecino, despertando la curiosidad de los fanáticos de la espectáculo argentino.

Uno de los principales retos que debió afrontar el grupo organizador consistió en mantener cada plan bajo estricto secreto para evitar que la agasajada descubriera los preparativos con anticipación. “Nos divertimos mucho, sobre todo comimos y bebimos. Estuvo linda la organización porque íbamos viendo cuándo aparecían las sorpresitas” , reveló la actriz, quien además ponderó la gastronomía y los momentos de relajación que compartieron a lo largo de la estadía costera.

“Lali estaba graciosisima y todo era divertido. Ella no sabía nada del viaje, a ella no le gusta que la sorprendan y la re sorprendimos” Cande hablando de la despedida de soltera pic.twitter.com/ldIL1U9dEq

Finalmente, la integrante del grupo de amigas remarcó la efectividad del plan y la reacción de la intérprete al verse desbordada por las atenciones de sus allegadas. “Lali no sabía nada de nada, solo que viajábamos, la re sorprendimos. Miren que a ella no le gusta que la sorprendan y lo logramos. Estuvo increíble” , concluyó, reafirmando el gran momento personal que atraviesa la estrella rodeada de sus afectos.

Tras oficializar su compromiso a comienzos de año con una publicación compartida en redes sociales, la pareja conformada por Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó a definir los pasos decisivos hacia su boda. Luego del revuelo que causaron las imágenes de la fiesta de despedida que la cantante disfrutó en territorio brasileño, salieron a la luz las primeras precisiones sobre la fecha exacta y el formato elegido para la esperada celebración.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito comprometidos.

El encargado de revelar la información fue el panelista Pepe Ochoa, quien durante la emisión del ciclo LAM en la pantalla de América TV dio a conocer la jornada elegida por los novios. “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con su querido novio, Pedro Rosemblat”, aseguró el periodista, confirmando que el acontecimiento tendrá lugar durante el mismo mes en que la referente de la música pop festeja su cumpleaños.

Respecto al volumen del evento, los novios apostaron por una velada reservada pero con altos estándares de organización para agasajar a sus invitados. “La ceremonia va a ser muy íntima. Me hablaron de 150 a lo sumo 200 personas. Muy chiquitita para lo que es Lali. Pero va a ser a todo trapo”, detalló el integrante del programa sobre la lista final de asistentes que acompañarán a la dupla en esta etapa.

En cuanto a la propuesta gastronómica, los novios optaron por un menú tradicional que priorice la cocina criolla y la comodidad de los presentes. “Contrataron al catering EatEat, que es el mejor catering de la Argentina. La semana pasada fueron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo. Lo que me comentaron es que no va a haber nada elaborado a nivel de platos. Quieren que sean cosas simples y bien argentas. Así que obviamente van a tener una entrada que va a ser una picada, asado, carne y milanesas con puré”, concluyó el panelista.