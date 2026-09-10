10 de septiembre de 2026 Inicio
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Rally financiero: el Merval rozó los 2.000 puntos en dólares y las acciones argentinas se dispararon hasta 6% en Wall Street

Impulsada por el sector energético y a contramano del mal clima global, la Bolsa porteña alcanzó su nivel más alto en más de un mes: el Merval ganó 1,5% en pesos y los ADRs treparon con fuerza en Nueva York.

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Los activos argentinos continuan el rally a contramano del clima global.

Los activos argentinos continuan el rally a contramano del clima global.

En una jornada marcada por un fuerte desacople respecto del exterior, los activos argentinos registraron un firme avance en el mercado local y en Nueva York. El S&P Merval subió traccionado por las energéticas en el marco de un mal clima global y las empresas argentinas en Wall Street escalaron hasta un 6%. Los bonos cedieron 0,6%, con un riesgo país sin variaciones, en los 491 puntos básicos.

Los inversores se volcaron por los activos argentinos en esta semana.
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En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió un 1,5% en pesos, cerrando en los 3.157.852 puntos, lo que representa su nivel más alto desde el 4 de agosto. Medido en dólares a través del "contado con liqui", el panel líder avanzó un 0,93% y finalizó en los 1.976,2 puntos. La operatoria en acciones mostró un importante dinamismo, alcanzando un volumen negociado de $440.000 millones.

El impulso verde estuvo encabezado por las empresas del sector energético y agroindustrial, que traccionaron las subas tanto en la plaza doméstica como en Wall Street. En el panel local de BYMA se destacaron las ganancias de Cresud (+6,3%), Telecom Argentina (+4,3%), Transportadora de Gas del Sur (+3,6%), Pampa Energía (+3,1%), Central Puerto (+2,8%) e YPF (+2,6%).

Entre las bajas se destacaron Ternium Argentina (-3,43%), VALO (-1,28%), Aluar (-0,96%), Comercial del Plata (-0,85%) y Loma Negra (-0,70%). El resto de las acciones líderes mostró movimientos moderados, con ganancias para Grupo Financiero Galicia (+0,85%), Metrogas (+0,90%), Transener (+0,80%), Supervielle (+0,45%), Banco Macro (+0,32%) y Transportadora de Gas del Norte (+0,46%).

Los ADRs argentinos cerraron con mayoría de subas en Wall Street, lideradas por Vista Energy (+5,87%) y Cresud (+5,79%). También se destacaron Telecom (+3,83%), Transportadora de Gas del Sur (+3,05%), Pampa Energía (+2,96%), YPF (+2,66%) y Central Puerto (+2,33%). Entre las ganancias más moderadas sobresalieron BBVA (+1,19%), Edenor (+0,97%), IRSA (+0,71%) y Grupo Financiero Galicia (+0,52%). En tanto, las bajas fueron acotadas y estuvieron encabezadas por Bioceres (-0,91%), Supervielle (-0,46%), Banco Macro (-0,43%) y Loma Negra (-0,30%).

El firme desempeño de los activos argentinos resultó aún más notable al concretarse en medio de un clima de marcado risk-off a nivel mundial. Los principales índices de Wall Street encadenaron su cuarta rueda consecutiva de pérdidas, con caídas del 0,58% en el S&P 500 y del 0,65% en el Nasdaq 100, afectadas por la suba de los rendimientos del Tesoro norteamericano. Esta cautela internacional responde al recrudecimiento del conflicto en el Estrecho de Ormuz, que provocó un salto cercano al 8% en el petróleo, llevando al barril de WTI por encima de los u$s100 (USD 102,90) y al Brent a u$s108,20.

El buen desempeño de los activos argentinos se le sumó la lectura favorable del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC, que desaceleró al 1,7% mensual -la marca más baja del año-, acumulando un 21,3% en los primeros ocho meses de 2026. En contraste con la firmeza de las acciones, los bonos soberanos en dólares cedieron entre 0,2% y 0,6%, contagiados por la caída global de la deuda emergente de alto riesgo. No obstante, el riesgo país elaborado por JP Morgan llegó a perforar los 490 puntos intradiarios para cerrar en los 491 puntos básicos.

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