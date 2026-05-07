Gimena Accardi habló sobre su separación con Nico Vásquez y reveló qué fue lo primero que hizo La actriz confirmó que luego de terminar el vínculo con el actor tomó diferentes actitudes para cuidar su salud mental. + Seguir en







Gimena Accardi, luego de un año y medio de su separación con Nicolás Vasquez se atreve a contar cómo se siente.

Gimena Accardi fue la invitada en Otro día perdido y el conductor Mario Pergolini no dejó pasar desapercibido uno de los momentos más expuestos que vivió la actriz: su separación de Nico Vázquez.

La actriz se encuentra más radiante y alegre que nunca, dejó en claro que el vínculo con su ex pareja fue realmente genuino y verdadero.

Accardi manifestó que su forma de ser también se debe a su signo zodiacal, dato que llamó la atención.

En la entrevista que le hizo Pergolini aseguró que, al terminar su relación con el actor, tomó decisiones que ayudaron a su salud mental. Gimena Accardi fue la invitada en Otro día perdido y el conductor Mario Pergolini no dejó pasar desapercibido uno de los momentos más expuestos que vivió la actriz: su separación de Nico Vázquez. Sin embargo, actualmente, la actriz se encuentra más radiante y alegre que nunca, dejó en claro que el vínculo con su ex pareja fue realmente genuino y verdadero pero ahora está enfocada en sí misma, en su crecimiento personal no solo en lo actoral sino también en cuestiones que competen a lo personal.

En el último tiempo ha salido en varios medios, principalmente ha sido convocada para participar en distintos programas de streaming donde se la vio muy suelta y descontraturada, tomándose con total humor su situación amorosa actual, disfrutando la solteria con plenitud. Además, ella manifestó que su forma de ser también se debe a su signo zodiacal, dato que llamó la atención.

En la entrevista que le hizo Pergolini aseguró que, al terminar su relación con el actor, tomó decisiones que ayudaron a su salud mental. A continuación, te contamos algunas de las declaraciones de Accardi en el programa del periodista.

Qué dijo Gimena Accardi sobre su separación “Soy luna en Virgo. Soy bastante metódica, limpia y ordenada. Necesito el orden exterior para tener el interior. Yo en realidad soy geminiana, pero la luna es lo que uno hace para sentirse amada; es el refugio, como el abrazo de una madre”, explicó la artista, recordando que su manera de actuar se debió a tener la luna en Virgo. Esto lo manifestó haciendo un balance actual luego de su separación que, por supuesto, como toda ruptura deja un herida; más aún luego de tantos años compartidos con una misma persona.