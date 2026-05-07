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Gimena Accardi habló sobre su separación con Nico Vásquez y reveló qué fue lo primero que hizo

La actriz confirmó que luego de terminar el vínculo con el actor tomó diferentes actitudes para cuidar su salud mental.

Gimena Accardi

Gimena Accardi, luego de un año y medio de su separación con Nicolás Vasquez se atreve a contar cómo se siente.

  • Gimena Accardi fue la invitada en Otro día perdido y el conductor Mario Pergolini no dejó pasar desapercibido uno de los momentos más expuestos que vivió la actriz: su separación de Nico Vázquez.
  • La actriz se encuentra más radiante y alegre que nunca, dejó en claro que el vínculo con su ex pareja fue realmente genuino y verdadero.
  • Accardi manifestó que su forma de ser también se debe a su signo zodiacal, dato que llamó la atención.
  • En la entrevista que le hizo Pergolini aseguró que, al terminar su relación con el actor, tomó decisiones que ayudaron a su salud mental.

Gimena Accardi fue la invitada en Otro día perdido y el conductor Mario Pergolini no dejó pasar desapercibido uno de los momentos más expuestos que vivió la actriz: su separación de Nico Vázquez. Sin embargo, actualmente, la actriz se encuentra más radiante y alegre que nunca, dejó en claro que el vínculo con su ex pareja fue realmente genuino y verdadero pero ahora está enfocada en sí misma, en su crecimiento personal no solo en lo actoral sino también en cuestiones que competen a lo personal.

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En el último tiempo ha salido en varios medios, principalmente ha sido convocada para participar en distintos programas de streaming donde se la vio muy suelta y descontraturada, tomándose con total humor su situación amorosa actual, disfrutando la solteria con plenitud. Además, ella manifestó que su forma de ser también se debe a su signo zodiacal, dato que llamó la atención.

En la entrevista que le hizo Pergolini aseguró que, al terminar su relación con el actor, tomó decisiones que ayudaron a su salud mental. A continuación, te contamos algunas de las declaraciones de Accardi en el programa del periodista.

Qué dijo Gimena Accardi sobre su separación

Soy luna en Virgo. Soy bastante metódica, limpia y ordenada. Necesito el orden exterior para tener el interior. Yo en realidad soy geminiana, pero la luna es lo que uno hace para sentirse amada; es el refugio, como el abrazo de una madre”, explicó la artista, recordando que su manera de actuar se debió a tener la luna en Virgo. Esto lo manifestó haciendo un balance actual luego de su separación que, por supuesto, como toda ruptura deja un herida; más aún luego de tantos años compartidos con una misma persona.

Gimena Accardi
La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

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Justamente, en relación a la ruptura comentó: “Fue horrible estar tan expuesta. Yo apagué todo, sinceramente. Pasó casi un año y ahora podemos divertirnos porque el humor te salva muchas veces”. También, recordó que prefería cuidar su salud mental y dijo: “Sabía que si veía me iba a arruinar y conozco mis límites, sé lo que me duele y tardo mucho en recomponer eso”, aseguró Gimena, ya habiendo pasado bastante tiempo de duelo.

Nico Vázquez y Gimena Accardi
La pareja se separó en medio de un escándalo después de 18 años juntos.

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