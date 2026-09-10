Nueva York recrea las Torres Gemelas con un show de drones a 25 años del 11S La obra "2.977 luces sobre el puerto de Nueva York" se presentó como un tributo colectivo a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, recreando los rascacielos con drones sobre la ciudad. Por Agregar C5N en









Un espectáculo de drones recreó las Torres Gemelas en Nueva York a 25 años del 11-S. Redes sociales

Este viernes 11 de septiembre se cumplen 25 años del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York y, en homenaje a las víctimas, se organizó una suelta de drones que recrearon la figura de los icónicos rascacielos en el cielo de la ciudad.

El espectáculo 2.977 luces sobre el puerto de Nueva York contó con una flota de aeronaves que representaron el World Trade Center sobre el puerto de la ciudad estadounidense.

La obra fue un tributo colectivo de artistas, productores y miembros de la comunidad directamente afectada por la tragedia, que incluyó a sobrevivientes, personal de primeros auxilios y familiares de las personas fallecidas.

| Las Torres Gemelas desaparecidas regresaron a Nueva York por unos minutos



Se realizó un espectáculo de luces en la víspera del 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. pic.twitter.com/Xy1FzLlUYe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2026 Según explicaron los organizadores, la cifra del título no es casual: 2.977 son las víctimas que perdieron la vida durante los ataques terroristas hace 25 años en Nueva York y Washington. Cada luz representa a una de las personas que fallecieron en los atentados contra Estados Unidos.