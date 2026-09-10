10 de septiembre de 2026 Inicio
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Nueva York recrea las Torres Gemelas con un show de drones a 25 años del 11S

La obra "2.977 luces sobre el puerto de Nueva York" se presentó como un tributo colectivo a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, recreando los rascacielos con drones sobre la ciudad.

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Un espectáculo de drones recreó las Torres Gemelas en Nueva York a 25 años del 11-S.

Un espectáculo de drones recreó las Torres Gemelas en Nueva York a 25 años del 11-S.

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Este viernes 11 de septiembre se cumplen 25 años del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York y, en homenaje a las víctimas, se organizó una suelta de drones que recrearon la figura de los icónicos rascacielos en el cielo de la ciudad.

Yair Netanyahu junto a su padre.
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El espectáculo 2.977 luces sobre el puerto de Nueva York contó con una flota de aeronaves que representaron el World Trade Center sobre el puerto de la ciudad estadounidense.

La obra fue un tributo colectivo de artistas, productores y miembros de la comunidad directamente afectada por la tragedia, que incluyó a sobrevivientes, personal de primeros auxilios y familiares de las personas fallecidas.

Según explicaron los organizadores, la cifra del título no es casual: 2.977 son las víctimas que perdieron la vida durante los ataques terroristas hace 25 años en Nueva York y Washington. Cada luz representa a una de las personas que fallecieron en los atentados contra Estados Unidos.

¿Qué fueron los atentados terroristas del 11S?

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11S) fueron una serie de cuatro ataques terroristas suicidas coordinados por la organización terrorista Al Qaeda. Fue el mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Murieron 2.977 personas de más de 90 países (sin contar a los 19 secuestradores). La gran mayoría eran civiles en las Torres Gemelas, además de 343 bomberos y 71 agentes de Policía que participaban del rescate.

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