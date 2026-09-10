La palabra del padre de Loan, tras la declaración de Walter Maciel: "No sé si creer en la teoría del accidente" José habló con la prensa luego de una nueva audiencia del juicio que investiga la desaparición de su hijo y apuntó contra el excomisario correntino, quien había señalado que el niño falleció luego de haber sido atropellado. "Nosotros en casa lo seguimos esperando, ojalá aparezca", aseguró. Por Agregar C5N en









El padre de Loan Danilo Peña habló con la prensa.

En un nueva jornada en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, el padre del niño habló con la prensa y aseguró no creer en la teoría del accidente, declarada por el excomisario Walter Maciel, quien había señalado que el menor falleció luego de haber sido atropellado. "Nosotros en casa lo seguimos esperando, ojalá aparezca", aseguró.

"Él dice que queda en deuda y bueno. Ojalá que aparezca Loan y sepamos por lo menos la verdad, que pasó y qué hicieron con él. Ojalá sea cierto lo que dice", explicó José en diálogo en TN sobre las palabras de Maciel.

En este sentido, pidió "escuchar todo y sacar conclusiones", pero "hay muchas cosas que son ciertas y otras no tanto". "Maciel dijo todo lo que hizo, vio y etc. No sé si creer en la teoría del accidente. La sigo sosteniendo pero después vamos a ver", agregó.

Acerca de las declaraciones de Laudelina y Benítez, detenidos en la causa, el padre de Loan señaló que "ellos mismos se están contradiciendo". "Nosotros estamos bien. Analizamos, pensamos y sacamos nuestras conclusiones. En casa lo seguimos esperando a Loan. Todos los días lo seguimos esperando", completó.

Caso Loan: Walter Maciel apuntó contra Laudelina El comisario remarcó sus sospechas iniciales sobre Laudelina Peña, tía del nene, y que, en reiteradas oportunidades, habría solicitado que se dispusiera su detención. "Si me hubiesen escuchado, no le hubiésemos dado tanta oportunidad de tantas mentiras", expresó.

Además, sostuvo que "Laudelina implantó el botín" de Loan y que "ella desviaba los lugares de búsqueda" durante el operativo, dos señalamientos que profundizan la disputa entre ambos acusados tras la declaración que la mujer había dado el martes. También cuestionó los cambios en las declaraciones de Laudelina y planteó que pudo haber sido influenciada o mal asesorada. En ese sentido, se dirigió directamente a la acusada y le pidió que, si se sentía amenazada, amedrentada o intimidada, lo manifestara ante el Tribunal. Maciel negó, además, un episodio que Laudelina Peña le había atribuido el martes, cuando declaró que el entonces comisario le había hablado a su madre de fútbol y de su devoción religiosa mientras la familia buscaba a Loan. "Es totalmente mentira", sostuvo