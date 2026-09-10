El desgarrador último adiós a Chiche Gelblung: qué famosos asistieron al velorio La despedida se realizó en la sede de la AMIA, luego de su fallecimiento por un problema respiratorio, y su cuerpo ya fue trasladado al cementerio de La Tablada. Agregar C5N en









¿Quiénes asistieron al último adiós de Chiche Gelblung?

El último adiós a Chiche Gelblung se dio en la sala velatoria de la AMIA en Villa Crespo y recibió a distintos famosos, amigos y familiares que fueron a despedirlo. Luego, sus restos fueron trasladados al Cementerio de Tablada. ¿Quiénes estuvieron?

La presencia de destacadas figuras del espectáculo fue desde temprano y hubo rostros conocidos como el de Gustavo Sofovich, Susana Roccasalvo, Graciela Alfano, Mariano Iúdica, Romina Propato, Miguel Ángel Pierre, Claudio Rico, Diego Moranzoni y la actriz Marta González, entre otros.

El cortejo fúnebre Chiche Gelblung partió a las 15.15 desde la sala velatoria de la AMIA, en Villa Crespo, rumbo al Cementerio Israelita de La Tablada. Allí fue despedido en una ceremonia íntima de entre 30 y 40 minutos, acompañado por familiares, amigos y colegas.

El vehículo que trasladaba los restos estuvo seguido por otro donde viajaban su esposa, Cristina Seoane, y sus hijos. La comitiva ingresó por la “parte nueva” del predio, en la calle Donovan, mientras vecinos y medios se acercaban para rendir homenaje al histórico comunicador.

Video: así fue la última aparición pública de Chiche Gelblung en televisión El reconocido conductor Samuel "Chiche" Gelblung trabajó hasta sus últimos días de vida pese a que se encontraba en un estado delicado de salud, hasta su muerte que se produjo este miércoles a los 82 años. La última aparición pública había sido en su programa de televisión, que se trató de su último desempeño en la televisión.

Gelbung condujo el lunes por última vez su programa en Crónica, apenas dos días antes de su fallecimiento, mientras utilizaba una silla de ruedas por sus dificultades para caminar. Luego, el martes había sido internado en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires por problemas respiratorios y después fue trasladado al Sanatorio Los Arcos, por lo que atravesaba su cuarto episodio hospitalario en 2026. View this post on Instagram En tanto, su última entrevista fue el domingo a Luis Machín, quien interpretó al femicida Ricardo Barreda en una película que reconstruyó uno de los casos policiales más oscuros, impactantes y mediáticos de la historia argentina reciente. "Yo lo entrevisté muchas veces, es el tipo más siniestro que recibí y vos lo hiciste perfecto, metés miedo. Estando con Barreda, es el único entrevistado con el que sentí miedo", reconoció el periodista en diálogo con el actor.