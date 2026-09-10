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El desgarrador descargo de la vestuarista que denunció a Axel: "Escucho 'Celebra la vida' y me descompongo"

El testimonio de una mujer contra el cantante sacudió las redes sociales. Además de relatar situaciones de acoso sexual, denunció que le habría quedado debiendo dinero y que se habría robado parte del vestuario.

El cantante Axel

El cantante Axel, denunciado por acoso sexual.

La vestuarista que denunció públicamente a Axel por acoso sexual volvió a referirse al difícil episodio que vivió con el cantante y compartió un desgarrador descargo en sus redes sociales. En su posteo no solo relató distintas situaciones que vivió con el cantante, sino que también reveló cómo la siguen afectando hasta el día de hoy.

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.
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Griselda María escribió un impactante texto que rápidamente generó repercusión y recibió el apoyo de muchas mujeres. "Hoy me siento firme y acompañada como para poder blanquear esto que me preguntaron mucho por mensajes privados. Recuerden que tengo una vida personal que dirijo fuera de redes sociales", empezó diciendo.

Luego contó que necesitó trabajar lo sucedido en terapia y reveló el impacto que todavía le provoca escuchar una de las canciones más conocidas del artista. "Me daba miedo contarlo. Pero lo trabajé en terapia", expresó en una historia de Instagram, y explicó que conocía al músico desde hacía más de diez años.

"Jamás me imaginé que iba a tener ese tipo de comportamiento para conmigo", sostuvo. A continuación, lanzó una de las frases más fuertes de su descargo: "Cada vez que escucho Celebra la vida, me descompongo", afirmó en relación a una de las canciones más conocidas de Axel.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

"Nunca quise creer las versiones que indicaban que no era una buena persona hasta que me pasó a mí, y en mi momento más vulnerable. Si son mujeres y tienen que trabajar cerca suyo, siempre pidan adelanto de efectivo a su productora y vayan acompañadas", concluyó.

El cantante denunciado por abuso sexual.

El cantante denunciado por abuso sexual.

La denuncia de Griselda: la mediación a la que el cantante no se presentó

La historia fue difundida por el periodista Franco Mercuriali, en su programa de streaming, en el contexto de una mediación para dialogar entre todas las partes intervinientes a la que el famoso cantante no se habría presentado. Una panelista describió los detalles y explicó la información que le otorgó la abogada de la vestuarista.

"Cuenta que en el 2024 estuvo trabajando con Axel. Hizo una serie de posteos, era algo que se sabía, contó experiencias que había pasado en las que dejó de vestir a famosos porque la pasó muy mal", empezó narrando la periodista.

Luego leyó uno de los posteos de Griselda: "No lo puedo arrobar a Axel porque tuvimos una mediación a la que no asistió, me bloqueó. En la última prueba de vestuario que estuvimos solos, intentó. Salí del cuarto de hotel en donde hicimos la prueba con las piernas temblando de los nervios. Le pedí hablar sobre lo sucedido a él, a su asistente. No me dieron el espacio. Es su modus operandi".

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

En ese contexto, la panelista continuó leyendo y agregó otro panorama más complejo: "No solo adeuda honorarios, sino que robó vestuarios, dejándome con deudas millonarias en ropa". Y añadió: "Hablé con su abogada, hubo una mediación por la parte civil por daños y perjuicios porque se habría quedado con ropa".

"Un año después, en 2025, se asesoró con una abogada, tuvieron hace unos días una mediación que no se llegó a un acuerdo. El próximo paso es una demanda civil por este tema, también ver si hace una demanda penal", profundizó la periodista.

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