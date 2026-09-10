Ángel de Brito confirmó el romance que sacudió a la farándula argentina: "El vínculo existió"

Un año después del escándalo que ocupó todos los medios y redes sociales, el conductor aseguró que los rumores eran ciertos y no simples especulaciones. "Nadie lo va a decir, obviamente", advirtió.

A principios de julio de 2025, la inesperada noticia de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi después de 18 años juntos sacudió al espectáculo argentino. Ahora, un año y dos meses después, Ángel de Brito confirmó en vivo lo que hasta el momento era un secreto a voces: "La relación de Gime y Andrés Gil existió".

Tras conocerse el fin de la relación, una de las versiones más fuertes afirmaba que Accardi le había sido infiel a Vázquez con el novio de su amiga, la actriz Candela Vetrano. Aunque los protagonistas se apresuraron por desmentirlo, el rumor nunca se desactivó del todo y volvió a cobrar fuerza en los últimos días.

La contundente declaración del conductor de LAM se disparó tras ver una nota donde Mery del Cerro intentaba explicar la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil. Esto llamó la atención, ya que formaban parte del mismo grupo de amigas.

De inmediato, en redes sociales se reavivaron los rumores de una supuesta relación de Accardi con Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano, quien sí participó del viaje. "Especulaciones no. El vínculo existió. Nadie lo va a decir, obviamente. Después cada uno arregló sus cosas", aseguró De Brito.

LO DIJO Ángel de Brito confirmó el vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil y volvió a poner el foco en el escándalo que sacudió al mundo del espectáculo. pic.twitter.com/suMWZVK896

Por su parte, Pepe Ochoa, quien venía trabajando el tema, sumó: "La relación de Nico y Gimena venía muy mal, pero Andrés también era muy amigo de Nicolás. Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande eligió perdonarlo, por eso siguió".

Qué dijeron Andrés Gil y Gime Accardi sobre los rumores de infidelidad

El 19 de agosto de 2025, Andrés Gil publicó un descargo en sus redes sociales en el que rompió el silencio días después de que estallaran los rumores de romance con Gimena Accardi. "Lo que está circulando es absolutamente falso", expresó el actor en una historia que compartió en ese momento en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Gimena Accardi habló de su separación en el ciclo de Olga en el que participaba. Allí reconoció lo que nadie se imaginaba. "Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida", dijo confirmando su infidelidad a Nico Vázquez. "Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar", sumó angustiada.

Andrés Gil con Gimena Accardi y con su pareja, Cande Vetrano.

Sobre el tercero en discordia, Gimena detalló: "Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció".

Además, la actriz también hizo referencia a los rumores que se instalaron de una relación entre ella y Andrés Gil, su amigo y compañero de la obra En otras palabras. Si bien no lo nombró, comentó: "Es mentira la persona con la que se me vincula. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, son familia", concluyó.