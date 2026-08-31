Revelaron la inesperada conexión entre el padre de Tini Stoessel y Maru Botana Salen a la superficie detalles desconocidos sobre la estrecha relación que mantuvieron durante una etapa televisiva. Agregar C5N en









La pastelera y el productor tuvieron un vínculo que muy pocos conocen.

Maru Botana quedó envuelta en un sorpresivo destape mediático al recordarse su etapa como figura de Telefe a principios de los años 2000. Mientras repasaban los inicios de la pastelera al frente de sus recordados ciclos, en la pantalla de LAM sacaron a la luz las viejas internas de producción y el vínculo laboral cercano que la cocinera mantuvo con el productor Alejandro Stoessel, situación que en su momento despertó recelos dentro del entorno familiar del directivo.

Maru Botana De acuerdo con lo revelado en el programa de espectáculos, la sintonía profesional entre la conductora y el realizador no pasó desapercibida para el círculo íntimo del empresario. Durante el debate televisivo, aseguraron que Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, le tenía marcados celos a la animadora debido a la excelente química y complicidad cotidiana que compartía en el canal con su marido durante aquellas jornadas de grabación.

La anécdota sirvió de disparador para que Carla Czudnowsky, exintegrante de ese equipo de trabajo, reflotara sus pésimos recuerdos junto a la cocinera. La actual panelista mandó al frente a la chef al rememora su renuncia al ciclo. “Yo era productora de la primera edición de ese programa…. Y yo me fui”, dijo para luego rematar sin filtro sobre el perfil de la pastelera: “¿Viste que la gente cuando le pasa algo feo como le pasó a ella, después es como que la gente le tiene más piedad? Pero no es una persona bien llevada”.

La productora de Maru Botana que la hundió en vivo Carla Czudnowsky destrozó sin filtros a Maru Botana al exponer las actitudes y descalificaciones que presenció durante su etapa laboral juntas. Ante el asombro del conductor Ángel de Brito, la exproductora detalló los desacuerdos detrás de cámara al asegurar que la cocinera “no era muy de tratar bien, ni tenía muy buenos modos”, sumando además una gravísima denuncia al revelar que la chef rechazó compartir dupla con Ronnie Arias en un ciclo televisivo por su orientación sexual, lo que llevó a la panelista a tildar a la repostera de “conchu... y jodida”.

Redes sociales Al analizar el comportamiento social de la pastelera en el ambiente del espectáculo, la comunicadora explicó el motivo del malestar que generaban sus actitudes con la producción. La periodista vinculó la postura conservadora de la empresaria gastronómica con su modo de manejarse al aire, remarcando que “ella es muy ‘patria, familia’ y después lo tuvo a Coco Carreño igual. A lo mejor ya le ganaron por cansancio”, marcando una clara distancia de la imagen pública que transmite la animadora.

Para cerrar su testimonio, la profesional de los medios analizó las estrategias de seducción de la cocinera para ganar terreno dentro de los medios masivos. Al reflexionar sobre la química que mantenía con directivos del canal como Alejandro Stoessel, la panelista describió la dinámica de la chef en los estudios de grabación al sostener que “cuando ella quería podía ser muy encantadora con los tipos... No quiero decir que fuera como una histericona, pero hacía como un jueguito de seducción. (…) A lo mejor con Stoessel hacía ese mismo jueguito”.