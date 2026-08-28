Una importante periodista se largó a llorar por el escándalo de Tini Stoessel y tuvieron que ir al corte Un debate televisivo derivó en un desborde de emoción de la comunicadora, lo que obligó a suspender la transmisión de manera imprevista. Agregar C5N en









Una reconocida conductora rompió en llanto por el problema de la cantante.

Marina Calabró quebró en llanto en plena transmisión en vivo al repasar la dura encrucijada personal y económica que atraviesa Tini Stoessel. La conductora se conmovió notablemente durante la emisión de Primicias Ya al abordar la investigación contable que la cantante le inició a su propio padre, Alejandro Stoessel, medida que generó un momento de extrema sensibilidad y obligó a la producción a enviar de urgencia a una pausa comercial.

La politóloga El quiebre de la periodista se produjo mientras analizaba los resultados de la inspección patrimonial, la cual expondría serias dudas sobre la administración de las finanzas y la carrera de la artista. Frente al impacto de la noticia, la comunicadora reflexionó en voz alta sobre el doloroso trámite interno de la intérprete e imaginó la angustia del proceso al exclamar: “Me imagino lo duro que debe ser para ella hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar por hacer esto”.

Profundizando en el peso emocional de la acusación, la profesional remarcó la gravedad que representa auditar a un familiar tan directo y poner bajo la lupa la transparencia del entorno íntimo. Conmovida por la situación, la figura del ciclo concluyó con una tajante definición al cuestionar: “¿Sabés lo que es para una hija encargar una auditoría a tu viejo? Y decir que tenés dudas de si no cometió ilícitos en el manejo de tu carrera y de tu guita”.

El llanto de Marina Calabró Marina Calabró expuso su costado más vulnerable al empatizar con las dos caras de la contienda familiar, deteniéndose a reflexionar sobre la crisis que afronta un progenitor acorralado. Luis Ventura planteó la difícil realidad económica e incertidumbre de la otra parte al expresar: “¿Y sabés lo que es para un viejo? Ir a acostarse en la cama y no cerrar los ojos porque no sabés qué vas a hacer mañana.

Porque en la heladera no tenés guita y porque no tenés un peso. Porque no tenés futuro, porque tus hijos crecen y no tienen lo que vos querés darle. Eso también es angustia. Eso es tristeza”, rematando con que “las dos partes forman parte de una familia. Y para eso está la familia. Están los fuertes y están los débiles”.

ES UN MONTÓN: MARINA CALABRÓ SE LARGÓ A LLORAR POR LA PELEA ENTRE TINI Y SU PAPÁ. FUERON AL CORTE. https://t.co/mj0Ti0QPOG pic.twitter.com/FWQ1GlS8lq — Real Time (@RealTimeRating) August 27, 2026 Al quebrarse por completo frente a sus colegas de aire, la conductora admitió que la problemática tocó una fibra personal ligada al recuerdo de su padre, Juan Carlos Calabró. Entre lágrimas, la periodista justificó su reacción emocional al señalar que “no quiero llorar. Recordar a mi viejo siempre es llorar”, agregando luego sobre sus sensaciones internas que “lo que me pasa es que todos los temas que tienen que ver con padres e hijas me movilizan. Y también me dan como mucha impotencia y mucha bronca porque tengo una cosa de justiciera”. Asimismo, la panelista expresó su frustración ante las trabas del sistema judicial al advertir que “hay cosas que me parecen tan obvias y tan evidentes. Y no puedo creer que sean tan difíciles de pelear en la Justicia [...] me da como esa bronca e impotencia por la impunidad de todo esto”. No obstante, buscó llevar tranquilidad al público sobre sus lágrimas al aclarar que “igualmente lo que les digo es emoción. Pero en el fondo es lindo. No es angustia, no es drama. Lloro porque soy así, sensiblona y llorona, ya me conocen”, para sentenciar de forma contundente: “Estoy del lado de Tini en esta historia. Nada más”.