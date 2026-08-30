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Mirtha Legrand confesó que sufrió una situación similar a la de Tini Stoessel con su padre

En medio de la polémica entre Alejandro Stoessel y su hija, la reconocida conductora recordó cómo fueron sus inicios en la industria cuando era menor de edad. ¿Qué dijo?

Mirtha Legrand confesó que sufrió una situación similar a la de Tini Stoessel con su padre

El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel llegó a la mesa de Mirtha Legrand donde varios de los invitados le preguntaron a La Chiqui, cómo manejaba su dinero durante los inicios de su carrera.

Alejandro Lernes estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y defendió la gestión libertaria. 
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En medio del programa, el periodista Sebastián Perello Aciar conocido en redes como "Pampito" intentó relacionar la carrera de Mirtha con la de Tini "Mirtha tiene historia similar a la de Tini, trabajó siendo menor..." le consultó a la conductora.

Las gemelas Mirtha y Silvia Legrand comenzaron a trabajar a los 13 años en 1940 en grandes producciones como "Hay que educar a Niní", protagonizada por Niní Marshall, y "Los martes de orquídeas".

Sin embargo, La Chiqui medio que minimizó la comparación entre ambas: "Yo estudiaba el libreto y no me daba cuenta". A lo que recordó uno de los primeros films en los que participó: "Los Martes de Orquídeas, fue mi primera película, y fue tan agradable todo”.

Mirtha contó que el ambiente era muy "familiero" durante las grabaciones, las madres que acompañaban a sus hijas se ponían a bordar o tejer mientras esperaban.

En la mesaza no quedaron muy conformes con su respuesta y volvieron a interrogar sobre cómo manejaba las finanzas siendo tan chica: "¿Y la carrera te la manejaba tu mamá?".

A lo que La Chiqui respondió: "Sí, sí, sí. Era muy grato todo, muy familiero. Entonces, me sentí muy a gusto". También rememoró que por su primera película ganó la suma de mil pesos.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, sigue escalando. Mientras se suman versiones sobre los roces que generó el resultado de la auditoría ordenada por la cantante, también crece la preocupación y el interés por saber cómo está la artista.

En este sentido, Yanina Latorre, conductora de SQP, habló con el círculo íntimo de Tini para saber cómo se encuentra anímicamente de cara a sus próximos shows internacionales. De acuerdo con la información que reveló, por el momento la artista no tiene intención de hablar públicamente: "Estos días no la está pasando bien con todo el tema de la exposición. Pregunté si quería hablar y me dijeron: 'No va a hablar'".

Frente a esta situación, la exangelita consultó si la Triple T estaba dispuesta a mantener una conversación de manera privada. Sin embargo, desde su entorno volvieron a remarcar la misma postura: "Yo le dije: '¿No quiere hablar en off?', porque hablé con alguien cercano, una de sus amigas, y me insistió: 'Tini no quiere hablar', y yo lo respeto".

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