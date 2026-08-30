Mirtha Legrand confesó que sufrió una situación similar a la de Tini Stoessel con su padre

El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel llegó a la mesa de Mirtha Legrand donde varios de los invitados le preguntaron a La Chiqui, cómo manejaba su dinero durante los inicios de su carrera.
En medio de la polémica entre Alejandro Stoessel y su hija, la reconocida conductora recordó cómo fueron sus inicios en la industria cuando era menor de edad. ¿Qué dijo?
El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel llegó a la mesa de Mirtha Legrand donde varios de los invitados le preguntaron a La Chiqui, cómo manejaba su dinero durante los inicios de su carrera.
En medio del programa, el periodista Sebastián Perello Aciar conocido en redes como "Pampito" intentó relacionar la carrera de Mirtha con la de Tini "Mirtha tiene historia similar a la de Tini, trabajó siendo menor..." le consultó a la conductora.
Las gemelas Mirtha y Silvia Legrand comenzaron a trabajar a los 13 años en 1940 en grandes producciones como "Hay que educar a Niní", protagonizada por Niní Marshall, y "Los martes de orquídeas".
Sin embargo, La Chiqui medio que minimizó la comparación entre ambas: "Yo estudiaba el libreto y no me daba cuenta". A lo que recordó uno de los primeros films en los que participó: "Los Martes de Orquídeas, fue mi primera película, y fue tan agradable todo”.
Mirtha contó que el ambiente era muy "familiero" durante las grabaciones, las madres que acompañaban a sus hijas se ponían a bordar o tejer mientras esperaban.
En la mesaza no quedaron muy conformes con su respuesta y volvieron a interrogar sobre cómo manejaba las finanzas siendo tan chica: "¿Y la carrera te la manejaba tu mamá?".
A lo que La Chiqui respondió: "Sí, sí, sí. Era muy grato todo, muy familiero. Entonces, me sentí muy a gusto". También rememoró que por su primera película ganó la suma de mil pesos.
El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, sigue escalando. Mientras se suman versiones sobre los roces que generó el resultado de la auditoría ordenada por la cantante, también crece la preocupación y el interés por saber cómo está la artista.
En este sentido, Yanina Latorre, conductora de SQP, habló con el círculo íntimo de Tini para saber cómo se encuentra anímicamente de cara a sus próximos shows internacionales. De acuerdo con la información que reveló, por el momento la artista no tiene intención de hablar públicamente: "Estos días no la está pasando bien con todo el tema de la exposición. Pregunté si quería hablar y me dijeron: 'No va a hablar'".
Frente a esta situación, la exangelita consultó si la Triple T estaba dispuesta a mantener una conversación de manera privada. Sin embargo, desde su entorno volvieron a remarcar la misma postura: "Yo le dije: '¿No quiere hablar en off?', porque hablé con alguien cercano, una de sus amigas, y me insistió: 'Tini no quiere hablar', y yo lo respeto".