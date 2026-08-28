Guerra abierta: una figura de Telefe reveló el maltrato que sufrió de una estrella de América TV Un duro relato sobre una dramática experiencia teatral reflotó un cruce histórico que sacude por completo al ambiente del espectáculo. Agregar C5N en









Una fuerte pelea entre dos figuras mediaticas apareció en los últimos días.

Eliana Guercio rompió el silencio y reflotó un cruce histórico contra Ximena Capristo al detallar lo que le tocó atravesar durante una convivencia en el teatro hace casi dos décadas. La panelista de Gran Hermano expuso el nivel de padecimiento que le habría ocasionado su excompañera mediante un mensaje de voz enviado a Yanina Latorre para el ciclo Sálvese Quien Pueda, donde graficó la gravedad de lo vivido y arremetió contra la actriz al sostener que “Ximena sigue siendo lo mismo que fue toda la vida”.

En su estremecedor relato, la exvedette rememoró las secuelas psicológicas que le dejó aquel cruce de elencos en la temporada estival de Mar del Plata y la drástica determinación familiar que debió tomar para salir de esa situación de vulnerabilidad. Con la voz quebrada por el recuerdo de aquellos días, la integrante de Telefe fundamentó su posterior retiro de las tablas al confesar de manera desgarradora que “yo no volví al teatro, porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón por la vida de m... que me hizo esta mujer. Tuvieron que venir mis padres a Mar del Plata a rescatarme”.

La respuesta de Ximena Capristo no tardó en llegar tras el impacto de los dichos mediáticos, despegándose por completo de las acusaciones y mostrando su absoluto asombro ante semejante imputación.

Sorprendida por el tono de la denuncia pública, la exparticipante del reality desmintió haber ejercido algún tipo de hostigamiento en aquel espectáculo teatral y sentenció con firmeza que “no es un tema menor lo que contó, me parece súper grave. No me gusta que me eche la culpa a mí o que le haya pasado algo de ese estilo. No le hice la vida imposible. Cero”.

El origen que desató la pelea entre Eliana Guercio y Ximena Capristo Ximena Capristo rompió el silencio al aire de LAM y reveló los detalles del conflicto inicial que quebró la relación con su antigua compañera de elenco. El choque mediático se remonta al verano de 2006 durante la temporada teatral de la obra Pasajeros de la risa en Mar del Plata, espacio en el que surgieron las primeras diferencias públicas entre ambas vedettes por cuestiones de cartelera e imagen en la marquesina del teatro Tronador.

Al momento de desmitificar la gravedad de los primeros enfrentamientos de convivencia en la obra de la Costa Atlántica, la ex panelista minimizó el disparador inicial que desencadenó el distanciamiento personal. De manera contundente y sin vueltas, la mediática explicó el motivo formal de la contienda estival al aclarar que “a principios de temporada habíamos discutido por un cartel, que después nos terminamos poniendo de acuerdo, porque una tenía el nombre a la izquierda e iba a la derecha, y la otra iba a la derecha... una boludez, una pavada”. En relación con el abrupto desenlace de la temporada estival en La Feliz, la actriz relató la versión que manejaba la compañía ante la repentina salida de la blonda del proyecto escénico. Sobre el cierre de las funciones veraniegas, la modelo rememoró el reemplazo de urgencia dentro del espectáculo al señalar que “después no sé qué pasó y antes que termine la temporada ella se retira, y a nosotros nos cuenta que la habían echado”, lugar que terminó ocupando Adabel Guerrero como figura emergente.