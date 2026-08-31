IR A
IR A

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

El futbolista acompaña a su pareja en medio del escándalo que vive con su familia. Qué dijo la cantante.

Enfocado en su club

Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

Rodrigo De Paul decidió mantener un perfil bajo y alejarse por completo de la polémica que enfrenta a su pareja, Tini Stoessel, con sus padres. Según dio a conocer una persona cercana al plantel, el futbolista se muestra tranquilo, enfocado en el rendimiento en su club y alejado del conflicto, pese a la exposición mediática que rodea a la cantante en las últimas semanas.

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.
Te puede interesar:

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

El campeón del mundo con la Selección argentina continúa entrenando en Estados Unidos junto a Lionel Messi. El periodista Milad Soleimani describió el estado anímico del mediocampista: "Lo vi muy bien, muy alegre y muy jocoso. Rodri es de hablar mucho con Leo y hacer bromas a todo el equipo".

Además, según explicó, De Paul mantiene una rutina habitual dentro del grupo, sin mostrarse afectado ni retraído por lo que ocurre en el plano familiar de Stoessel: "No lo vi caído con todo lo que le está pasando personalmente. Lo vi muy bien y con mucha alegría". De esta manera, el futbolista se inclinó por mantenerse enfocado exclusivamente en su carrera deportiva, sin buscar cualquier tipo de exposición pública sobre el tema.

Respecto a su próxima boda con la cantante, prevista para el 19 de diciembre bajo la modalidad de una ceremonia simbólica según había adelantado Yanina Latorre en SQP, De Paul eligió mantener absoluto hermetismo: "El casamiento es algo muy privado de él y no lo habla". Con esta postura, el volante decidió permanecer al margen del conflicto familiar de su pareja, al menos públicamente.

El descargo de Tini Stoessel

Tini Stoessel rompió el silencio en medio de la polémica que la enfrenta con sus padres, luego de que se conociera cómo su papá, Alejandro Stoessel, había gestionado el patrimonio construido por la artista a lo largo de más de 15 años de trabajo, fortuna a la que ella asegura no tener acceso ni voz ni voto. En diálogo con la revista Cosmopolitan, la cantante evitó adentrarse de lleno en el conflicto, aunque dejó entrever cómo atraviesa este momento personal, a meses de cumplir 30 años y de casarse con De Paul.

"Estamos ensayando para el tour, hace bastante frío porque estamos en invierno", comenzó diciendo la artista en un video que compartió la periodista Naira Vecchio en redes sociales, contextualizando el momento en el que se encuentra actualmente. Sobre su proceso personal, Tini remarcó: "Claramente uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que la gente lo hizo con la música y sus vidas".

La cantante también reflexionó sobre la seguridad que fue adquiriendo con el paso del tiempo, tanto en lo profesional como en lo personal: "Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras".

En ese sentido, vinculó este momento de madurez con su último álbum, Un mechón de pelo, disco intimista en el que le dedicó una canción a su padre, de quien hoy se encuentra distanciada: "Creo que eso viene de la mano con la edad y crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue mi último álbum Un mechón de pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta".

Para cerrar su descargo, Tini Stoessel dejó una reflexión sobre los procesos personales que atraviesa actualmente: "La vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos". Estas declaraciones representaron el primer registro público de la artista desde que estalló el escándalo familiar, que hasta el momento continúa sin resolverse.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano en 2022.

Efecto Tini Stoessel: Juli Poggio detalló cómo administra su plata junto a su madre tras Gran Hermano

mirtha legrand confeso que sufrio una situacion similar a la de tini stoessel con su padre

Mirtha Legrand confesó que sufrió una situación similar a la de Tini Stoessel con su padre

Preocupación por Tini Stoessel.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

La mamá de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

Revelaron cómo la mamá de Tini Stoessel la controlaba durante sus primeras notas: "Una chica manejada"

Mauro Icardi ya decidió dónde se instalará.

A pesar de estar sin club, Mauro Icardi evalúa instalarse en Turquía con la China Suárez: el motivo

Alejandro Stoessel habló sobre su hija y señaló que De Paul es una mala compañía.

Las gravísimas acusaciones de Alejandro Stoessel sobre su hija Tini: "Gastadora compulsiva"

últimas noticias

El fin de una era.

El día que Lionel Messi eligió a la Selección argentina por encima de España

Hace 2 minutos
Los compañeros de Messi despidieron al capitán tras su anuncio de retiro de la Selección

Los emotivos mensajes de los compañeros de Messi en la Scaloneta tras el anuncio de su retiro de la Selección

Hace 4 minutos
Lio, destruido tras prder la final con España.

Así vivió Messi el último partido con la Selección argentina

Hace 12 minutos
El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: Te merecías esto y más

El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: "Te merecías esto y más"

Hace 25 minutos
Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Hace 31 minutos