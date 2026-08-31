La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

El futbolista acompaña a su pareja en medio del escándalo que vive con su familia. Qué dijo la cantante.

Rodrigo De Paul decidió mantener un perfil bajo y alejarse por completo de la polémica que enfrenta a su pareja, Tini Stoessel, con sus padres. Según dio a conocer una persona cercana al plantel, el futbolista se muestra tranquilo, enfocado en el rendimiento en su club y alejado del conflicto, pese a la exposición mediática que rodea a la cantante en las últimas semanas.

El campeón del mundo con la Selección argentina continúa entrenando en Estados Unidos junto a Lionel Messi . El periodista Milad Soleimani describió el estado anímico del mediocampista: "Lo vi muy bien, muy alegre y muy jocoso. Rodri es de hablar mucho con Leo y hacer bromas a todo el equipo".

Además, según explicó, De Paul mantiene una rutina habitual dentro del grupo , sin mostrarse afectado ni retraído por lo que ocurre en el plano familiar de Stoessel: "No lo vi caído con todo lo que le está pasando personalmente. Lo vi muy bien y con mucha alegría". De esta manera, el futbolista se inclinó por mantenerse enfocado exclusivamente en su carrera deportiva, sin buscar cualquier tipo de exposición pública sobre el tema.

Respecto a su próxima boda con la cantante, prevista para el 19 de diciembre bajo la modalidad de una ceremonia simbólica según había adelantado Yanina Latorre en SQP, De Paul eligió mantener absoluto hermetismo: "El casamiento es algo muy privado de él y no lo habla". Con esta postura, el volante decidió permanecer al margen del conflicto familiar de su pareja, al menos públicamente.

Tini Stoessel rompió el silencio en medio de la polémica que la enfrenta con sus padres, luego de que se conociera cómo su papá, Alejandro Stoessel, había gestionado el patrimonio construido por la artista a lo largo de más de 15 años de trabajo, fortuna a la que ella asegura no tener acceso ni voz ni voto. En diálogo con la revista Cosmopolitan, la cantante evitó adentrarse de lleno en el conflicto , aunque dejó entrever cómo atraviesa este momento personal, a meses de cumplir 30 años y de casarse con De Paul.

"Estamos ensayando para el tour, hace bastante frío porque estamos en invierno", comenzó diciendo la artista en un video que compartió la periodista Naira Vecchio en redes sociales, contextualizando el momento en el que se encuentra actualmente. Sobre su proceso personal, Tini remarcó: "Claramente uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que la gente lo hizo con la música y sus vidas".

Redes sociales

La cantante también reflexionó sobre la seguridad que fue adquiriendo con el paso del tiempo, tanto en lo profesional como en lo personal: "Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras".

En ese sentido, vinculó este momento de madurez con su último álbum, Un mechón de pelo, disco intimista en el que le dedicó una canción a su padre, de quien hoy se encuentra distanciada: "Creo que eso viene de la mano con la edad y crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue mi último álbum Un mechón de pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta".

Para cerrar su descargo, Tini Stoessel dejó una reflexión sobre los procesos personales que atraviesa actualmente: "La vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos". Estas declaraciones representaron el primer registro público de la artista desde que estalló el escándalo familiar, que hasta el momento continúa sin resolverse.