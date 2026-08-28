Es una famosa argentina, se separó tras 15 años y le agarró un brote: "Casi se me cae la piel de la cara"

La bailarina y actriz Magui Bravi irrumpió en las redes sociales con un crudo relato sobre las secuelas físicas que atravesó tras romper su vínculo sentimental de más de una década y media. A través de un video descargado en su cuenta de TikTok, la artista abrió su corazón frente a sus seguidores para visibilizar el severo cuadro dermatológico que afectó su rostro en medio de un proceso de reorganización familiar y mudanza.

“Casi se me cae la piel de toda la cara” , reconoció Bravi sin rodeos al iniciar la grabación frente a cámara, al tiempo que admitió que durante las últimas semanas debió apelar a recursos digitales para ocultar la afección: “Últimamente usé muchos filtros porque tenía la cara reventada” .

La exparticipante del Bailando por un Sueño expuso de esta manera el impacto orgánico inmediato que desencadenó el fin del noviazgo y el inicio de una etapa monoparental junto a su pequeño hijo.

El quiebre de la salud cutánea de la figura televisiva se manifestó tras la separación definitiva acordada a principios de este año. “Las separaciones salen caras; yo pensé que la venía piloteando increíble y no” , confesó en su testimonio directo, argumentando que el estrés acumulado actuó de forma silenciosa hasta manifestarse de manera intempestiva sobre su tez, afectando directamente su rutina cotidiana y profesional dentro del medio audiovisual.

El foco del problema trascendió la mera molestia estética para transformarse en un obstáculo laboral concreto, considerando la exigencia pública de su labor en los medios. “Yo trabajo con mi cara; una cosa es estar medio matada por no dormir y otra cosa es llegarle a la maquilladora de la película con la cara toda brotada” , aseguró Magui al detallar la peregrinación médica que realizó antes de obtener la evaluación profesional precisa que le permitiese encarar una recuperación efectiva.

El diagnóstico certero llegó tras consultar con múltiples especialistas de la salud, quienes determinaron la patología exacta e identificaron las alteraciones hormonales subyacentes. “El médico número cuatro fue el que me dijo que era una dermatitis perioral, que no iba a bajar con todo lo que me habían dado y me dio dos cremas”, concluyó la actriz, marcando el punto de partida de un tratamiento integral que le devolvió la tranquilidad.

Frente al diagnóstico de dermatitis perioral y desequilibrio hormonal, la actriz implementó un abordaje terapéutico holístico orientado a restablecer sus parámetros metabólicos. “Empecé toda una dieta antiinflamatoria para curar mi intestino, empecé a hacer pilates, a meditar, a usar audios subliminales y un montón de cosas que les voy a ir mostrando y que me cambiaron la vida”, profundizó sobre las medidas de autocuidado adoptadas para contrarrestar la crisis psicosomática.

El proceso de recuperación culminó de manera exitosa en las últimas horas, permitiéndole a la conductora llevar tranquilidad a su entorno laboral y a sus fanáticos. “Hago este video porque me llegaron los nuevos estudios y estoy perfecta; mis estudios de sangre están increíblemente bien”, cerró con optimismo, ratificando que logró superar el cuadro somático derivado del fin de su historia de amor con Cattaneo.

Por qué se separó Magui Bravi

El desgaste paulatino de la relación entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo halló su punto crítico durante el período posterior al nacimiento de su hijo Galileo, evento que transformó la dinámica de la pareja tras 15 años de convivencia. La propia bailarina admitió en intervenciones mediáticas que las complicaciones y tensiones experimentadas durante la gestación influyeron de manera determinante en el quiebre afectivo, desencadenando una crisis estructural que derivó en la decisión de tomar rumbos independientes.

El proceso de ruptura no fue intempestivo, sino el resultado de un desgaste prolongado que terminó de efectivizarse a comienzos de la temporada 2026. “Yo me separé en enero; si bien veníamos con un proceso, en enero se materializó: me mudé, armé otra casa y empecé una rutina de convivir solo con mi bebito”, precisó la artista respecto a la transición hacia su nueva realidad doméstica, un cambio drástico que exigió un esfuerzo adaptativo superior al que su cuerpo pudo asimilar.

Octavio Cattaneo y Magui Bravi.

El impacto emocional del distanciamiento se tradujo en una severa alteración biológica detectable mediante análisis clínicos de laboratorio. “La cuestión es que el estudio de sangre me dio pésimo; tenía el cortisol en las nubes y tenía una hormona flotando ahí muy mal, con lo cual mis defensas bajaron y mi piel vivía como en una batalla campal”, reveló Bravi al explicar cómo el estrés somatizado por la separación impactó directamente en su sistema inmunológico e intestinal.