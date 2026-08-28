La Reini no perdonó a la hija de Mario Pergolini tras su salida de Popstars y la liquidó: "No soy objetiva con las nepo babies"

La influencer apuntó contra el privilegio en vivo luego de que la concursante decidiera abandonar sorpresivamente el certamen de canto.

La salida inesperada de la artista Valentina Pergolini de Popstars encendió las redes sociales y generó cruces inmediatos dentro de la pantalla chica. Tras superar la tercera etapa con elogios del jurado, la participante de 20 años decidió abandonar el certamen de canto de Telefe de manera repentina.

Es una famosa argentina, se separó tras 15 años y le agarró un brote: "Casi se me cae la piel de la cara"

Desde la transmisión oficial de streaming del canal, Sofía “La Reini” Gonet no ocultó su indignación ante la actitud de la concursante. La influencer y subcampeona de MasterChef Celebrity apuntó directamente contra la posición de privilegio de la joven en la industria del entretenimiento.

“¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija?” , disparó Gonet en vivo durante la emisión de la renuncia. Su descargo dejó en evidencia el malestar con los aspirantes que abandonan las competencias masivas.

Sin guardarse nada, la creadora de contenido argumentó su postura crítica hacia la concursante con una contundente afirmación personal. “No soy objetiva con las nepo babies” , sentenció La Reini al cuestionar la oportunidad desperdiciada por la hija del reconocido conductor.

El cruce resonó en los medios de espectáculos, reavivando el debate sobre el favoritismo y las facilidades de los hijos de famosos en el ambiente. La Reini se posicionó así como la voz crítica frente a una renuncia que no cayó bien en el público.

Por qué se bajó la hija de Mario Pergolini de Popstars

Valentina Pergolini argumentó que su sorpresivo paso al costado del reality obedeció prioritariamente a un compromiso actoral previo. “Soy actriz, cantante y me considero artista; a veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar”, declaró ante las cámaras de Telefe.

Según precisó la periodista Naiara Vecchio en Los Profesionales con Flor (El Nueve), la joven renunció al ser convocada para la tercera temporada de la serie En el Barro. Valentina ya había filmado escenas para esta ficción, lo que precipitó la incompatibilidad de horarios con el concurso musical.

A la superposición de agendas se sumaron roces internos en la logística del ciclo televisivo durante las últimas grabaciones. La periodista indicó que también existieron diferencias operativas entre la participante y la producción de Popstars que terminaron de desgastar la relación laboral.

Valentina Pergolini.

La salida se concretó apenas 48 horas después de que el jurado ponderara su talento tras interpretar Desafiando al destino, de la cantante María Becerra. En esa gala, la artista Ángela Torres reveló la filiación de Valentina, mientras figuras como Carlos "Charlie" García y Nico Vázquez la instaban a construir su propia identidad.

A pesar de sus declaraciones iniciales en las que buscaba desmarcarse de su apellido afirmando “acá vengo a hacer la mía”, su partida prematura truncó su camino en el certamen. Su lugar vacante abrió un intenso debate mediático sobre la ética del trabajo y los privilegios en la televisión actual.