Campanita apuntó contra una participante tras su escandalosa salida de Gran Hermano: la grave denuncia Tras una expulsión doble que alteró el reality, una de las protagonistas reapareció entre lágrimas con un contundente mensaje. Agregar C5N en









La participante cruzó a otra integrante del reality. Telefe

Luego de la violenta pelea en Gran Hermano que derivó en la inédita expulsión doble junto a Danelik, Campanita rompió el silencio a través de una explosiva transmisión en vivo. Con el maquillaje corrido y un visible estado de conmoción, la exparticipante realizó una grave denuncia pública contra Pincoya, asegurando que cruzo un límite ético inaceptable dentro del juego.

Durante la emisión digital, la jugadora apuntó directamente a las tácticas psicológicas de su excompañera, señalando una alianza estratégica repudiable con Solange Abraham. "Me encantaría que se vaya Pincoya porque está tomando el lado de la 'Falsol', que es una mala persona", disparó sin filtro ante miles de espectadores que seguían minuto a minuto su descargo tras el escándalo.

La acusación más severa estuvo centrada en la incitación al acoso digital que la jugadora de la casa estaría coordinando contra ella en el exterior. "Pincoya me decepcionó cuando pidió que su gente me tire mierda acá afuera; si veo a mi fandom tirando mierda, les diría que no lo hagan", denunció enfáticamente sobre el hostigamiento dirigido hacia su persona.

Danelik tuvo un fuerte cruce con Campanita. Telefe Asimismo, desmanteló la narrativa del rol actoral que suele justificar las conductas extremas en los reality shows de la televisión actual. "Uno juega ahí adentro con lo que es, que no me venga a decir que está haciendo un personaje; quiere ensuciar, generar odio y hate", sostuvo con firmeza para cuestionar la honestidad del perfil que muestra la concursante.

Finalmente, la exparticipante dejó en claro que su abrupta salida no marcará el fin de sus intervenciones mediáticas ni el cierre de la polémica. "Voy a contar mi experiencia adentro de la casa, no me voy a callar", sentenció a modo de advertencia antes de finalizar el vivo, anticipando nuevas revelaciones sobre la convivencia en el programa.

La salida de Brian Sarmiento tras la expulsión de Danelik y Campanita de Gran Hermano El clima de altísima tensión derivado del violento episodio entre Campanita y Danelik desencadenó un efecto dominó que desestabilizó por completo la convivencia pacífica. Tras presenciar los incidentes que terminaron con la expulsión directa de ambas concursantes, Brian Sarmiento tomó la drástica determinación de abandonar la casa más famosa del país en las últimas horas. El exfutbolista manifestó ante las cámaras su profundo agotamiento mental frente a los reiterados desbordes disciplinarios que transformaron el ambiente del reality en un espacio invivible. La salida voluntaria del deportista reconfigura de manera absoluta la placa de nominados y fuerza a la producción del ciclo a recalibrar la dinámica del certamen de televisión. Brian Sarmiento. Con la partida de Sarmiento sumada a las dos sanciones disciplinarias previas, el programa atraviesa una de sus etapas más turbulentas e impredecibles de la temporada. La cadena de bajas repentinas alteró de forma definitiva las alianzas estratégicas del grupo, marcando un punto de quiebre total en el desarrollo de la competencia.