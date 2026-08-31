Bomba en la TV: Ángel de Brito le cerró la puerta a Andy Kusnetzoff y reveló los motivos El referente del periodismo de espectáculos cruzó con dureza al conductor y expuso las razones por las que no lo sumaría a su ciclo. Agregar C5N en









El conductor de LAM salió al cruce contra el periodista.

Ángel de Brito cruzó con vehemencia a Andy Kusnetzoff luego de la sugerencia emitida por este para sumarse al equipo de movileros del ciclo de América TV. Lejos de tomar la ocurrencia con simpatía, el referente del periodismo de espectáculos rechazó categóricamente la posibilidad de sumar al conductor de PH, Podemos Hablar y arremetió sin filtro al calificarlo como “el chimentero de los sábados”, reavivando una histórica tirantez entre las figuras de la pantalla chica.

El cruce mediático tomó fuerza cuando la propuesta al aire realizada por Kusnetzoff se viralizó rápidamente en la agenda del entretenimiento. Al hacerse eco del comentario, el líder de LAM aprovechó para cuestionar la postura de los profesionales que desacreditan las noticias del corazón pero utilizan los mismos recursos dramáticos en sus producciones, disparando de manera frontal contra la doble vara de la industria: “Todos critican el chimento pero después hacen lo mismo. ¿Por qué hacen otro contenido?”.

En esa misma línea, el periodista de farándula profundizó sus críticas hacia el estilo de entrevistas de su rival y exigió mayor coherencia a la hora de abordar la vida privada de los famosos. Para marcar la cancha y dejar en claro las diferencias de estilo en la televisión de aire, el presentador remató su descargo con una contundente objeción: “Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan. ¿Por qué no nos dejan a nosotros hacer chimento?”.

El desplante entre Ángel de Brito y Andy Kusnetzoff Ángel de Brito volvió a disparar con dureza contra el conductor de PH: Podemos Hablar al analizar la evolución de su perfil mediático y sus modales frente a las cámaras. Si bien el periodista de espectáculos admitió una mejora en el trato cotidiano de su colega hacia la prensa, no dudó en recordar viejos encontronazos al asegurar sin rodeos: “Está mucho mejor que antes, no es tan desagradable con los cronistas. Dejó de ser sorete y ahora está más agradable”.

Al rememorar los inicios del presentador como movilero estelar del recordado ciclo Caiga quien caiga, la figura de América TV expuso los desplantes que sufrió en carne propia cuando intentó abordarlo en la vía pública. Marcando un límite definitivo ante cualquier tipo de colaboración profesional en su programa, el líder de LAM remarcó con firmeza: “Siempre fue así desde que era notero de CQC, pero ahora tiene la necesidad de llevar invitados. Le pedías una nota y se iba, a mí me lo hizo. Es un buen chimentero pero no sería cronista de LAM”.

La controversia sumó el respaldo inmediato de Santiago Sposato, quien desde el panel de Infama coincidió plenamente con el diagnóstico del conductor y destrozó la coherencia del ex CQC. Apuntando a las contradicciones de su trayectoria profesional y al trato que dispensaba en el pasado, el periodista sentenció sin filtro: “Desagradable como él, pocos. Él fue cronista. Agarraba a la gente de asalto también. Entonces después... ¿Desde qué lugar vos te enojas si te hacen lo mismo que vos hacías?”.