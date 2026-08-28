Euforia por la estrella que podría volver a ElTrece: lo confirmó Adrián Suar

Adrián Suar generó un fuerte impacto en el ambiente de los medios al ratificar las tratativas concretas para sumar a Nicolás Repetto a la pantalla de ElTrece. Durante una charla con Luis Novaresio, el gerente de programación de la señal del solcito ratificó los avances con el histórico presentador al asegurar: “Estamos hablando con Nicolás para un programa de juegos”.

El anuncio del directivo le dio carácter oficial a los rumores que circulaban con fuerza en la industria del espectáculo. Semanas atrás, el directivo ya había manifestado públicamente sus intenciones de convencer al animador en un diálogo periodístico donde remarcó: “A Nicolás Repetto me encantaría tenerlo también . Hay que convencerlo, pero esa es mi especialidad”.

De acuerdo con lo trascendido, el proyecto estará volcado al entretenimiento y a los entretenidos desafíos de destreza, en la línea de los grandes formatos que marcaron la trayectoria del conductor. Desde la productora Kuarzo ya se habrían iniciado los primeros castings de talentos para la puesta en escena, mientras que el propio Repetto había admitido previamente: “Estoy en conversaciones . Nada formalizado aún”.

La vuelta del legendario conductor a la grilla significará su retorno estelar a la televisión de aire luego de su último paso en 2018 al frente de El noticiero de la gente por Telefe. Con esta ambiciosa incorporación, sumada a los contactos con Marcelo Tinelli , la emisora busca emular el impacto obtenido tras el regreso de Mario Pergolini para dar pelea directa por el rating.

Adrián Suar se sinceró sobre su vocación pública durante un extenso mano a mano con Luis Novaresio en la pantalla de A24. El emblemático actor, productor y gerente de programación de El Trece analizó su afinidad con la gestión institucional y dejó la puerta abierta a un eventual desembarco en la política del club de sus amores, señalando sobre el tema que “la política me encanta. Yo soy un hombre político , me encanta”.

A la hora de evaluar la posibilidad concreta de conducir los destinos de la institución de La Ribera, el productor prefirió mantener los pies sobre la tierra sin desestimar el desafío. Pese a mantener cierta cautela sobre los costos de la exposición dirigencial, el referente televisivo entusiasmó a los hinchas boquenses al reconocer sobre el sillón xeneize que “no descarto en algún momento de mi vida. Si se alinearan todos los planetas, decir ‘ahora se da’”.

Sin embargo, el creador de ficciones aclaró que el compromiso con un cargo de tal magnitud demanda aptitudes específicas que van más allá del sentimiento por los colores. En esa misma línea, el empresario remarcó la paridad entre las ganas y la idoneidad al manifestar que “A veces hay que tener cuidado quiénes son los que van... te puede gustar la política y no saber gestionar. Y Boca no creo que sea para mí. Me encantaría por el amor que le tengo a Boca y le podría aportar”.

Por otro lado, la entrevista abordó la tensa dinámica que suele darse entre la prensa y los Gobiernos de turno. Con la experiencia de años al frente de la grilla televisiva, la figura pública dejó una fuerte reflexión respecto a la trascendencia de los actos por encima de los relatos al aseverar de forma tajante que “puedo entender que, en el vértice del poder, te enloquezca que hablen mal de vos. Pero a la gestión buena no le gana nadie. Hecho mata opinión”.