El dato clave que busca la Justicia en el celular de Ernestina Pais tras sufrir un accidente fatal La autopsia ya confirmó la causa de muerte mientras se esperan los resultados toxicológicos. Agregar C5N en









Ernestina Pais falleció tras un trágico accidente. Redes sociales

La Justicia avanza en la reconstrucción de los momentos previos al accidente que le costó la vida a la periodista y conductora Ernestina Pais en un paso a nivel del Tren de la Costa, en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Una de las medidas más relevantes dispuestas en la causa es el peritaje del iPhone que fue encontrado dentro del Honda City que manejaba la conductora.

El objetivo central de esta pericia es determinar si estaba utilizando su teléfono al momento de cruzar las vías con las barreras bajas, un dato considerado clave para entender la mecánica del siniestro. El dispositivo fue secuestrado por la Policía Bonaerense y su análisis quedó a cargo de un laboratorio especializado de la Procuración bonaerense.

De manera complementaria, la Justicia ordenó una pericia accidentológica sobre el vehículo, que permanece bajo custodia en la Comisaría 2ª de San Isidro, con el fin de evaluar su estado técnico al momento del impacto. A la causa, que recientemente tuvo un cambio de fiscal y quedó a cargo de Paula Hertrig, se sumó además un dato relevante, en donde se comprueba que Ernestina Pais circulaba con el registro de conducir inhabilitado desde abril, una situación que será ponderada al momento de analizar las responsabilidades legales del hecho.

Al momento del siniestro, la periodista se dirigía al Teatro Niní Marshall para una función de la obra El divorcio del año. El episodio quedó registrado por varias cámaras de seguridad municipales de la zona, que ya están en poder de la Justicia y que permitieron reconstruir con precisión la secuencia del choque.

Redes sociales Qué reveló la autopsia de Ernestina Pais El informe preliminar de la autopsia, ya incorporado a la causa judicial, confirmó que Ernestina Pais murió a raíz de las graves lesiones sufridas en el accidente ferroviario ocurrido el viernes en Acassuso, partido de San Isidro. Según el documento, la víctima presentaba un traumatismo de cráneo grave, una laceración hepática y una contusión esplénica, lesión en el bazo que suele producirse por golpes fuertes en la zona abdominal durante accidentes viales.

Durante el procedimiento forense también se tomaron muestras de ADN, sangre y orina, que serán sometidas a estudios toxicológicos para determinar si la conductora circulaba bajo los efectos de alcohol o alguna sustancia. Los resultados de estos análisis complementarios podrían demorar varias semanas en estar disponibles. Ernestina Pais. Antes de esa instancia, los peritos avanzarán con el análisis del denominado pool de vísceras, un procedimiento habitual en este tipo de investigaciones que consiste en el estudio de muestras representativas de distintos órganos, como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones y el cerebro. Este análisis permite profundizar el estudio médico legal y confirmar o descartar diferentes hipótesis sobre las causas del fallecimiento.